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Rutube расширил рекламные возможности на Smart TV

Rutube запустил рекламную сеть на Smart TV, которая позволяет брендам обращаться к аудитории на большом экране не только внутри видеосервиса, но и на главных экранах телевизоров и в партнерских приложениях. Новые возможности доступны на устройствах и платформах LG Smart TV, Haier EVO TV, 24ТВ и TopDevice. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Подключение партнерской сети Smart TV позволяет дополнительно увеличить потенциальный охват рекламной кампании до 40%.

Рекламодателям доступны несколько форматов размещения: полноэкранные видеоролики при переключении телеканалов, видеореклама в потоковом и VOD-контенте, премиальные баннеры на главных экранах устройств, рекламные сообщения во всплывающих окнах, а также размещение в разделах поиска и выбора контента.

Форматы позволяют охватывать пользователя на разных этапах взаимодействия с телевизором — от включения устройства и выбора приложения до просмотра онлайн-каналов и видео. В зависимости от площадки реклама может сопровождаться QR-кодом, ведущим на сайт бренда, страницу продукта или другое цифровое пространство рекламодателя.

«Smart TV становится самостоятельным медиаканалом со своей логикой потребления. На большом экране пользователи дольше взаимодействуют с контентом, а один телевизор, как правило, объединяет сразу нескольких членов семьи. Создавая единую экосистему размещений, мы даем рекламодателям возможность работать не с отдельными площадками, а с масштабной Smart TV-аудиторией через единое окно. Это позволяет сочетать охват телевизионной рекламы с возможностями цифровых форматов — измеримостью, интерактивностью и переходом на другие устройства», — отметила Екатерина Бокова, коммерческий директор Rutube.

«Мы последовательно развиваем рекламную экосистему Haier EVO TV и расширяем сотрудничество с участниками рынка. Партнерство с Rutube позволит сделать наш инвентарь доступным для еще большего числа рекламодателей и поддержит развитие Smart TV как эффективной рекламной площадки», — сказал Дмитрий Никонов, коммерческий директор Haier Russia, член совета директоров Haier CIS.

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения
Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения Бизнес

Развитие Smart TV-инвентаря становится одним из приоритетных направлений рекламного бизнеса Rutube. По данным J’son & Partners Consulting, в России насчитывается около 61 млн устройств Smart TV. Также ежегодно в стране реализуется более 7 млн новых телевизоров, сообщает компания «М.Видео».

Новая экосистема позволяет брендам проводить как масштабные охватные кампании, так и точечные размещения на отдельных устройствах и платформах, выбирая формат с учетом задач, аудитории и пользовательского сценария.

По данным Mediascope, средний DAU Rutube по итогам первого полугодия превышает 20 млн пользователей.

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