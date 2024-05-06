Продажи роутеров, электронных книг и аксессуаров для авто выросли в преддверии дачного сезона

В апреле 2024 г. продажи товаров для умного дома выросли в 1,5 раза, а роутеров — почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии дачного сезона пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые в загородные поездки. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

Для обустройства дач россияне все чаще стали использовать системы умного дома. В деньгах продажи товаров этой категории выросли по итогам апреля на 43%, а в штуках — на 54%. В апреле 2024 г. в основном приобретали смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности. Помимо москвичей, системы умного дома часто берут себе жители Новосибирской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Самарской области.

В сегменте портативной техники к началу сезона загородного отдыха ощутимо выросли продажи планшетов и электронных книг (рост на 18%). В топе предпочтений покупателей — гаджеты от российской марки Topdevice, корейской Samsung и различных китайских брендов. Кроме того, на 16% чаще в сравнении с сезоном 2023 г. россияне покупали проводные наушники.

Доступность интернета становится все более значимым аспектом комфортного отдыха за городом: спрос на роутеры по итогам апреля вырос на 31%, а на мобильные роутеры с SIM-картой — на 12%, в основном их покупают москвичи, петербуржцы, жители Краснодарского края, Югры и Самарской области. Автомобильные аксессуары также показали заметный рост. Так, продажи автомобильных зарядок выросли на 66% год к году, а держателей для гаджетов — на 14%.

«Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к категории товаров умного дома, а также к различной портативной технике, которая традиционно пользуется спросом в преддверии дачного периода. Помимо фактора сезонности на это повлияло и значительное расширение ассортиментного ряда, представленного на отечественном рынке», — сказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.