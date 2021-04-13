Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены

Honor объявляет о запуске обновленных ноутбуков Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11 поколения с интегрированной графикой Intel Iris Xe дискретного уровня. Усовершенствованные Honor MagicBook отличаются комфортом взаимодействия, высокой производительностью, легкостью и компактностью. До 10,5 часов автономной работы, фирменные FullView-экраны Honor с режимом защиты зрения Eye Comfort, поддержка Wi-Fi 6 и сдвоенная антенна 2X2 MIMO, обеспечивающая быстрое и стабильное беспроводное соединение, делают ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 отличным выбором для всех пользователей, нуждающихся в доступном и универсальном инструменте для работы, общения и развлечений. Ноутбуки будут доступны в официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда с 20 апреля.

«Обновленные ноутбуки Honor MagicBook — это воплощение стремления нашей компании стать ведущим глобальным технологическим брендом, предлагающим высококачественные инновационные и надежные продукты. Новые ноутбуки серии MagicBook расширяют портфолио Honor в рамках экосистемы Honor life, а также стратегии «1+8+N», и представляют собой универсальный инструмент для выполнения ежедневных задач в различных сценариях. Для нас это только начало. Этот год – важная веха в развитии нашей компании. Нас ждут запуски не только ноутбуков, носимых и других устройств экосистемы, но и, в первую очередь, смартфонов. Мы планируем выйти за рамки, показав нашей аудитории возможности, которые откроются с точки зрения пользовательского опыта и нового уровня взаимодействия наших устройств», — поделился президент Honor в России, Турции и странах СНГ Тони Ран.

Обновленные модели Honor MagicBook работают на базе процессора Intel Core i7-1165G7 11 поколения, что позволяет вывести производительность на совершенно новый уровень и по сравнению с предыдущим поколением повысить на 21% при максимальной тактовой частоте 4,7 ГГц.





Совершенно новая интегрированная графика Intel Iris Xe дискретного уровня в сочетании с 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем емкостью 512 Гб обеспечивают впечатляющие игровые возможности и высокую скорость обработки изображений, необходимую дизайнерам и производителям разнообразного контента. Уникальная система охлаждения с вентилятором увеличенного размера и двумя тепловыми трубками эффективно отводит тепло, поддерживая стабильно низкую температуру основных компонентов. Для работы с ресурсозатратными задачами ноутбуки получили режим повышенной производительности, который активируется нажатием клавиш Fn и P.

Обновленные ноутбуки серии Honor MagicBook получили мощную батарею емкостью 56 Втч, которая обеспечивает автономную работу в течение всего дня — до 10,5 часов в режиме воспроизведения локального Full HD видео. Поддержка технологии быстрой зарядки с мощностью 65 Вт позволяет пополнять заряд даже во время коротких перерывов — компактное зарядное устройство весом всего 200 грамм способно пополнить батарею на 44% всего за 30 минут, а поддержка функции обратной зарядки позволяет использовать ноутбук в качестве внешней батареи для смартфонов и других устройств.

Обновленный Honor MagicBook 14 отличается компактностью — толщина его корпуса всего 15,9 мм при весе 1,38 кг, что позволяет легко поместить его в сумку или рюкзак и наслаждаться высокой производительностью и качественным изображением в любом месте. Экран с разрешением 1920×1080 пикселей полностью покрыт антибликовой защитной пленкой, которая обеспечивает яркое реалистичное изображение даже под прямыми солнечными лучами. Легкий металлический корпус цвета «космический серый» имеет гладкую поверхность, которая подчеркивает утонченный стиль, идеально подходящий как для деловых людей, так и для активной молодежи.

Встроенный прямо в кнопку питания сканер отпечатков пальцев позволяет мгновенно разблокировать ноутбук без ввода пароля, не снижая уровень защищенности конфиденциальной информации.

Яркие и четкие FullView-экраны, оснащенные режимом защиты зрения Eye Comfort и 100% цветовым охватом sRGB, обеспечивают реалистичную картинку с высоким уровнем детализации. Благодаря тонким рамкам экран Honor MagicBook 14 имеет более 84% полезной площади, а MagicBook 15 – более 87%.

Специально для пользователей, проводящих много времени у экрана, в обновленных ноутбуках Honor MagicBook на 50% снижено воздействие синего спектра излучения (сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света), устранено мерцание экрана (сертификат TÜV Rheinland по подавлению мерцания) и применена технология уменьшения яркости — это обеспечивает комфорт для глаз даже при длительной работе с ноутбуком.

Ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 поддерживают стандарт Wi-Fi 6 и оснащены сдвоенными антеннами 2X2 MIMO, что позволяет достигать скорости скачивания 2 400 Мбит/с — это примерно в 2,7 раза быстрее Wi-Fi 5. Набор портов включает два USB-Type A, один USB-Type C, порт HDMI и разъем для аудио 3,5 мм.

Благодаря возможностям мультиэкранной работы значительно упростилось взаимодействие ноутбука со смартфоном. Пользователь может подключить свой смартфон Honor к ноутбуку Honor MagicBook одним касанием. Функция «Мультиэкран» позволяет отображать экран смартфона на ноутбуке, переносить файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке и многое другое . Пользователи могут открывать документы на любом из устройств независимо от места фактического хранения, редактировать и сохранять их, не утруждая себя сложным процессом переноса файлов между устройствами на различных платформах.

Новые ноутбуки серии Honor MagicBook появятся в продаже с 20 апреля 2021 года в официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда. Модели Honor MagicBook 14 с процессором Intel Core i7-1165G7 и i5-1135G7 11 поколения будут доступны по рекомендованной розничной цене 99 990 рублей и 79 990 рублей соответственно. Модель Honor MagicBook 15 с процессором Intel Core i5-1135G7 11 поколения появится в продаже по рекомендованной цене 89 990 рублей. В период с 20 апреля по 3 мая 2021 года на официальном сайте интернет-магазина Honor покупателям будет доступна скидка на все модели обновленной серии Honor MagicBook в размере 15 000 рублей при добавлении продукта в корзину.