Выпущен тонкий и легкий мобильный телефон, способный пережить падение в костер и в кипяток

Китайская компания AGM презентовала один из самых прочных смартфонов в мире. Модель называется AGM X6. Новинка интересна тем, что на смартфон распространяется гарантия, если пользователь утопил девайс. Перед официальным выпуском производитель заранее сообщил, что устройство будет тонким и легким защищенным телефоном с поддержкой 5G. Смартфон имеет защиту от попадания внутрь оболочки воды при неограниченном по времени погружении на определенную глубину и струй воды высокой температуры.

Выпуск нового смартфона

В конце мая 2024 г. была официально представлена последняя модель серии защищенных мобильных телефонов AGM X - AGM X6. Новинка интересна тем, что на смартфон распространяется гарантия, если пользователь утопил девайс.

Стиль дизайна AGM X6 в основном прост. Его корпус имеет плоскую форму, а поверхность покрыта четырьмя различными текстурными украшениями, включая кевларовую текстуру, эффект металлической шлифовки, ромбовидный узор и металлический оттенок индиго. Четыре угла мобильного телефона имеют закругленную форму с большим радиусом, благодаря чему общая форма демонстрирует превосходный внешний вид без дополнительных украшений.

Agmmobile Выпущен тонкий и легкий защищенный мобильный телефон 5G , AGM X6 способный пережить падение в костер

Бренд AGM занимает новаторскую позицию в области защищенных смартфонов для домашнего использования. Модель унаследовала традиции бренда и получила сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Эти сертификаты означают, что устройство может противостоять различным физическим повреждениям, таким как падения и удары. Аппарат даже сохраняет свою работоспособность, если облить его сухим льдом или бросить в костер на одну минуту. Оборудование имеет защиту от попадания внутрь оболочки воды при неограниченном по времени погружении на определенную глубину и струй воды высокой температуры.

Масса устройства

Традиционные мобильные телефоны обычно весят более 300 гр и имеют толщину около 20 мм. Общеизвестно, что чем выше защитные характеристики защищенного мобильного телефона, тем больше его размер и вес. Однако AGM X6 уникален среди защищенных телефонов. Согласно данным, опубликованным компанией AGM Mobile Phones, AGM X6 - один из немногих мобильных телефонов для использования вне помещений, который одновременно легкий и имеет функции тройной защиты.

Толщина корпуса AGM X6 составляет всего 9 мм, что почти как у обычного мобильного телефона. Общий вес телефона составляет 258 гр, что близко к портативности обычного телефона. Кроме того, у него изысканный дизайн рамы и умеренная толщина. Он не только обладает профессиональными функциями тройной защиты, но и отвечает потребностям ежедневного использования пользователей. Причина в том, что компания-производитель приложило много усилий к внутренней структуре. В смартфоне используется профессиональная трехслойная конструкция под названием «Xuantie», которая выполняет функции амортизации и поддержки, поэтому она по-прежнему обладает отличными свойствами защиты от падения и водонепроницаемости, сохраняя при этом тонкий и легкий корпус.

Экстремальные температуры

При запуске мобильного телефона AGM официальные лица объявили диапазон рабочих температур мобильного телефона AGM X6, который составляет от -20°C до 80°C т.е. его можно носить с собой в баню. Для того чтобы проверить работу AGM X6 в условиях экстремальных температур, компания использовала несколько прямых и экстремальных методов тестирования.

Agmmobile После попадания устройства в костер

В ходе испытаний на воздействие высоких температур компания AGM поместила смартфон непосредственно в горящее пламя на одну минуту, прежде чем снять его. Несмотря на некоторые повреждения корпуса телефона, AGM X6 все же смог нормально запуститься.

Agmmobile AGM X6 в сухом льде

В тесте на низкотемпературную среду компания AGM не использовала традиционные методы заморозки холодильников, а выбрала в качестве охлаждающей среды сухой лед. Используя преимущества теплопоглощения испарения сухого льда и сочетая его с использованием воды, AGM X6 был быстро заморожен. Удивительно, но теелфон включился сразу после того, как был извлечен со льда, не подвергаясь воздействию влаги.

Страховка от разбитого экрана и гарантия от повреждения водой

Несмотря на то, что AGM X6 обладает превосходными характеристиками по тройной защите, в экстремальных обстоятельствах даже телефон с тройной защитой не может полностью избежать несчастных случаев. Поэтому, чтобы обеспечить более комплексную защиту, компания AGM предоставляет услуги страхования от повреждений, вызванных водой и от разбития экрана сроком на один год для каждого потребителя, приобретающего AGM X6.

По информации AGM, независимо от того, столкнулся ли пользователь с аварией или преднамеренным поведением, пока на AGM X6 действует годовая гарантия, пользователи будут пользоваться бесплатным ремонтом повреждений, вызванных водой, и ремонтом сломанного экрана.

Другие технические данные

Обеспечив отличные защитные характеристики, компания AGM не пренебрегла ключевым компонентом мобильного телефона – процессором. В AGM X6 используется высокопроизводительный чип Huben T750 5G от Unisoc, который использует 6-нм техпроцесс и поддерживает двухрежимные сети 5G NA/NSA. Таким образом, смартфон совместим с несколькими частотными диапазонами 5G, что позволяет пользователям наслаждаться чрезвычайно высокой скоростью загрузки и чрезвычайно низкой задержкой в сети по всему миру. Независимо от того, совершают ли видеозвонки высокой четкости или облачные игры, пользователи могут наслаждаться плавным и высококачественным взаимодействием.

Agmmobile Смартфон без корпуса

AGM X6 оснащен 6,78-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем (ЖК-дисплеем) с разрешением 1080*2460 и частотой обновления 60 Гц, предоставляющим пользователям более плавное и деликатное визуальное восприятие.

Смарфтон оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 5 тыс. мАч. В целях снижения веса корпуса емкость аккумулятора не соответствует более высоким стандартам серии AGM G.

Устройство оснащено датчиком температуры, который может измерять температуру объекта, температуру лба и температуру запястья, а также отмечать их. Он может удобно измерять температуру, будь то домашняя обстановка или активный отдых. В дополнение к упомянутой выше версии для измерения температуры AGM X6, AGM X6 также имеет другую версию — версию ночного видения. Эти две версии имеют функцию пистолета для измерения температуры и функцию ночного видения соответственно.

Операционная система, используемая в AGM X6, не является родной системой Android, а представляет собой систему X OS, которая была оптимизирована и настроена, чтобы лучше соответствовать привычкам использования китайцев.

В дополнение к основным функциям AGM также специально разработала функцию разблокировки отпечатком пальца боковой кнопки на X6 и имеет настраиваемые кнопки. Пользователи могут одним щелчком мыши открывать музыку, фонарик, камеру и другие приложения в соответствии с личными потребностями.

В настоящее время предварительная продажа AGM X6 официально началась на официальном сайте JD, Tmall и AGM. Стоимость AGM X6 на родном рынке составляет 2,8 тыс. юаней или 35 тыс. руб на 23 мая 2024 г. У новинки есть лимитированная версия под названием AGM X6 Zero. Она отличается прозрачной задней крышкой и ее оценили в 3,2 тыс. юаней или 41 тыс. руб.

Краткие спецификации

Экран: 6,78 дюйма, IPS, 2460х1080 пикселей, 60 Гц. Процессор: UniSoC T750 (6 нм). Память: 8+256 ГБ. Батарея: 5 тыс. мАч, зарядка 18 Вт. Камеры: основная 50 МП, ночная 20 МП, тепловизор, фронтальная 16 МП. Операционная система - Android 13. В другие функции AGM X6 включены: сканер отпечатков в кнопке питания, 5G, стереодинамики, 3,5-мм разъем, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, слот для двух SIM-карт и одной microSD-карты.