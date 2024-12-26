Maibenben представляет ноутбук P687 на Российском рынке: ультрабук для тех, кто ценит производительность и стиль

Maibenben представляет ноутбук P687 на Российском рынке: ультрабук для тех, кто ценит производительность и стиль

Москва, Россия, 26 декабря 2024 года – международная технологическая компания Maibenben, занимающаяся разработкой, исследованием и производством ноутбуков и игровых устройств, объявляет о старте продаж в России новой модели ноутбука – P687. Этот ультрабук сочетает в себе мощную начинку, стильный дизайн и компактные размеры, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которые ценят мобильность и производительность. Будь то ресурсоемкая работа с графикой и видеомонтажом, программирование, отдых за игрой или просто серфинг в интернете – P687 справится с любой задачей, где бы вы ни находились. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Maibenben P687 – это воплощение современных технологий в стильном алюминиевом корпусе. Яркий 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и 100% покрытием цветового пространства sRGB обеспечивает невероятно реалистичную картинку, делая работу с графикой и видеоконтентом еще более приятной.

Мобильность и производительность больше не являются взаимоисключающими понятиями. Maibenben P687 – яркое тому подтверждение. Этот ультратонкий ноутбук оснащен мощным процессором AMD Ryzen 7 8845HS и быстрой оперативной памятью DDR5 со скоростью 5600 МГц, что позволяет ему легко справляться с самыми ресурсоемкими задачами. Благодаря SSD емкостью 1 ТБ пользователь сможет хранить все необходимые файлы и приложения, а 16.0" дисплей с высоким разрешением обеспечит комфортную работу и дома и в дороге.

Maibenben представляет ноутбук P687 на Российском рынке: ультрабук для тех, кто ценит производительность и стиль

Алюминиевый корпус Maibenben P687 не только придает ноутбуку элегантный внешний вид, но и обеспечивает его прочность и легкость. Механизм шарнира позволяет раскрыть экран на целых 175 градусов, превращая ноутбук в презентационную станцию. Работать над проектами можно в любом удобном положении: держа ноутбук на коленях, за столом или даже лежа – Maibenben P687 подстроится под предпочтения пользователя.

Maibenben P687 — сочетает в себе возможности рабочего устройства и центра развлечений. Яркий и четкий экран с точной цветопередачей превращает ноутбук в незаменимого помощника для дизайнеров и видеомонтажеров. Высокая контрастность и широкие углы обзора позволяют наслаждаться деталями изображения даже при ярком освещении, что оценят любители просмотра фильмов в дороге. Мощные стереодинамики обеспечивают объемный и чистый звук, идеально подходящий как для видеоконференций, так и для прослушивания музыки.

Современный процессор AMD Ryzen 7 8845HS и видеокарта Radeon™ 780M позволят запускать многие популярные игры на средних настройках графики с высокой частотой кадров, обеспечивая картинку без рывков. Частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность движения в динамичных сценах, что особенно важно для любителей шутеров и гонок.

Maibenben P687 — это компактный и функциональный ноутбук, который легко взять с собой в дорогу. Несмотря на свою небольшую толщину, он оснащен всеми необходимыми портами для подключения периферии. Два порта USB-C 3.2 Gen 2 (Data+DP1.2+PD) позволят подключить внешний монитор, клавиатуру и мышь, превратив любое место в полноценный рабочий кабинет. Разъем HDMI 2.0 обеспечит простое подключение к проектору для проведения презентации или просмотра фильма. Дополняет функциональность ноутбука большой стеклянный тачпад, который обеспечивает плавное и точное управление курсором без необходимости подключать мышку.

Maibenben P687 уже поступил в продажу в НОТИК, «Онлайн трейд.ру» и «Холодильник.ру» по цене от 95.9 тыс. руб.