Roox обеспечила совместимость Roox UIDM с СУБД Postgres Pro

Компания Roox объявила о совместимости системы управления аутентификацией и авторизацией Roox UIDM с открытой СУБД PostgreSQL и ее сборкой Postgres Pro от российской компании Postgres Professional. Текущее обновление Roox UIDM позволит расширить перечень доступных баз данных и дополнить их безопасным импортонезависимым ПО. Об этом CNews сообщили представители Roox.

Roox UIDM — это российская система управления аутентификацией и авторизацией. Она помогает крупным и средним компаниям обеспечивать удобный и безопасный доступ своим клиентам — физическим и юридическим лицам — к информационным системам, продуктам, сервисам и приложениям. Roox UIDM входит в «Реестр российского программного обеспечения» и соответствует стандартам безопасности ГОСТ и ЦБ.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных, глубоко переработанная версия open source СУБД PostgreSQL. Включает в себя большое количество функциональных возможностей, значительно превышающих производительность open source версии. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Решение включено в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Сегодня СУБД Postgres Pro является одной из наиболее востребованных баз данных среди крупных корпоративных клиентов, которых мы обслуживаем в рамках комплексных проектов по построению систем управления доступом пользователей. Включение СУБД в реестр Минцифры гарантирует полное соответствие требованиям информационной безопасности и отсутствие уязвимостей. Помимо этого, для наших клиентов важно, что решение полностью адаптировано для работы на российском рынке. Так, все варианты СУБД Postgres Pro имеют полную техническую документацию и системные сообщения на русском языке. Мы продолжим обеспечивать совместимость с будущими сборками этой СУБД и развивать наше сотрудничество с компанией Postgres Professional», — сказал Константин Корсаков, главный архитектор Roox.

«Бизнес нуждается в безопасных отечественных ИТ-решениях по авторизации и аутентификации, поэтому тестирование и обеспечение совместимости с СУБД Postgres Pro стало закономерным этапом развития Roox UIDM. Мы рады видеть компанию Roox в числе своих партнеров и готовы оказывать команде разработчика всю необходимую консультационную помощь и техническую поддержку», — отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.

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Roox (ООО «Рукс cолюшенс») — российская ИТ-компания с 10-летним опытом, которая специализируется на управлении доступом и разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год. В марте 2023 г. компания вошла в технический комитет по стандартизации «Защита информации» (ТК 362).

Roox UIDM — отечественная система управления аутентификацией и авторизацией. Обеспечивает аутентификацию физических и юридических лиц, предоставляет возможности интеграции и кастомизации. Roox UIDM внесена в «Реестр российского программного обеспечения» (запись №13101 от 25 марта 2022 г.), соответствует стандартам безопасности ГОСТ и ЦБ и подходит для реализации стратегии ИТ-импортозамещения.

Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. СУБД Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии.