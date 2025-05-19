Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Солар» поможет оценить готовность сотрудников компаний России к кибератакам

Группа компаний «Солар» запустила новую услугу быстрой проверки уровня киберграмотности персонала российских компаний. С ее помощью бизнес сможет менее чем за месяц оценить уровень навыков противодействия фишинговым атакам у своих сотрудников и получить рекомендации по обогащению знаний о кибергигиене. Услуга уже реализована в крупных компаниях ритейла, госсектора, телекома, металлургии, энергетики и других отраслей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

По данным «Солара», в 2024 году доля критических инцидентов, способных привести к финансовому и репутационному ущербу для бизнеса (утечкам данных, штрафам или приостановке бизнес-процессов) в сравнении с 2023 г. выросла более чем в два раза. Первоисточником таких последствий нередко становится незнание правил кибергигиены сотрудников, которые вовремя не распознают фишинг и в итоге невольно становятся причиной кибератак. Услуга быстрой проверки поможет избежать подобных проблем в будущем за счет четкого понимания текущего уровня киберосведомленности персонала и наличия инструкции для его повышения.

Быстрая проверка будет полезна всем организациям вне зависимости от числа сотрудников. Услуга реализуется менее чем за месяц и включает в себя три ключевых этапа: потовительные работы и анализ утечек по домену; симуляция фишинговых атак с учетом специфики бизнеса – для выявления сотрудников, подверженных манипуляциям злоумышленников; подготовка детализированного отчета с информацией об общем состоянии уровня кибергигиены в компании, а также с советами по его улучшению.

В дополнение эксперты SA совместно с центром мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA проверят учетные записи сотрудников на наличие в публичных утечках, что поможет лучше понять общую картину возможных киберугроз.

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
Безопасность

После получения финального отчета компании могут организовать полноценное обучение сотрудников с помощью сервиса повышения киберграмотности сотрудников Security Awareness (SA) «Солара».

«Кибератаки начинаются с одного неверного клика, который можно предотвратить. Быстрая проверка киберграмотности станет «киберрентгеном» для компании: за несколько недель бизнес сможет узнать, где находятся слабые места и как их устранить. Это первый шаг к выстраиванию принципа киберустойчивости в компании, который спасет от серьезных финансовых и репутационных потерь», — сказал Александр Соколов, руководитель направления Security Awareness (SA) ГК «Солар».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «Сигма»

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153