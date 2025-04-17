Клиенты «Т2» заказали более двух миллионов проверок утечки персональных данных от «Солара»

«T2», российский оператор мобильной связи, совместно с «Соларом», архитектором комплексной кибербезопасности, подвел итоги девяти месяцев работы сервиса проверки на утечки персональных данных. С момента запуска услуги клиенты «T2» оформили более двух миллионов отчетов.

По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, общий объем выложенной в общий доступ информации в 2024 г. превысил 20 ТБ, причем пик пришелся на четвертый квартал. В размещенных базах данных содержалось 89 млн адресов электронной почты и 240 млн номеров телефонов.

Сервис проверки на утечки персональных данным, запущенный в августе прошлого года, продолжает набирать популярность у абонентов «Т2». Так, клиенты оператора уже заказали два миллиона отчетов. Около 65% клиентов воспользовались сервисом более одного раза.

Сервис, основанный на мониторинге Solar AURA, ежедневно отслеживает информацию об утечках данных: ФИО, номера телефонов, e-mail, адреса и пароли. В отчете также указаны вероятные даты утечек и платформы, на которых они происходили. Информация позволяет пользователям своевременно менять пароли и осторожнее подходить к предоставлению своих данных онлайн.

Абоненты «Т2» могут запросить услугу через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «Т2». Отчет генерируется автоматически всего за несколько секунд. Пользователи также получают рекомендации от экспертов Solar AURA по защите своих данных от киберугроз.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту «T2», сказал: «Мы видим, как наши продуктовые решения по кибербезопасности находят позитивный отклик у клиентов «Т2». Два миллиона проверок на утечки данных демонстрируют эту высокую вовлеченность. Как безопасный оператор мы стремимся сформировать культуру ответственного поведения в сети у всех абонентов. Сотрудничество с «Соларом» позволило нам обеспечить клиентов удобным инструментом контроля за персональными данными. Особенно важно, что большая часть пользователей регулярно заказывает повторные проверки. Это значит, что сервис становится частью их цифровой гигиены».

Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар», отметил: «Успех сервиса по утечкам данных заключается не только в способности выявлять и реагировать на угрозы, но и в создании культуры осведомленности и ответственности. В современном мире, где данные становятся новым золотом, люди должны осознавать, что утечки могут произойти в любой момент и с любой стороны. Эффективное отслеживание и мониторинг потенциальных уязвимостей – это не просто необходимость, а жизненно важный аспект защиты. Знание о том, какие данные под угрозой, помогает пользователям лучше защищать себя».