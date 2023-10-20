ГК «Солар»: более 90% российских компаний внедрили или готовы внедрить решения для выявления интернет-угроз

Подавляющее большинство (92%) российских компаний открыты к работе с решениями для выявления интернет-угроз. Из них 31% уже работают с этим классом, и еще 61% планируют внедрение в течение ближайших двух лет. Таковы результаты исследования ГК «Солар», посвященного уровню знания и использования продуктов для выявления интернет-угроз на отечественном рынке. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В опросе приняли участие 153 российских компании из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов с населением более 500 тыс. человек. 15% опрошенных компаний являются представителями сегмента Enterprise (с выручкой более 60 млрд руб. в год), 22% — представители крупного бизнеса (выручка от 5 до 60 млрд руб, в год), 29% — среднего бизнеса (выручка от 800 млн руб. до 5 млрд руб.) и 34% — госсектор. Среднее количество сотрудников в компаниях-респондентах составило 23 тыс. человек.

За последний год среди угроз в информационной безопасности российские компании чаще сталкивались с утечками чувствительных данных (33%), атаками на незащищенные ресурсы, связанные с выводом новых информационных активов (26%), появлением фейковых новостей (25%) и негативных публикаций о бизнесе в открытых источниках (23%). Средний ущерб от одного такого инцидента составил порядка 2 млн руб. (без учета репутационных потерь, как правило, растянутых во времени на три-пять лет).

При этом более половины специалистов (55%) на рынке ИБ недостаточно знакомы с сервисами для выявления интернет-угроз, следует из исследования. 11% опрошенных компаний хорошо знают этот класс решений и имеют личный опыт использования, а 43% хорошо осведомлены, но не тестировали решения на практике. При этом сотрудники среднего бизнеса несколько лучше знакомы с подобными сервисами в сравнении с крупным бизнесом.

Компании, которые уже внедрили решения для выявления интернет-угроз, чаще используют их для обнаружения утечек (53%), поиска публичных ресурсов, которые неправомерно используют бренд компании (47%), мониторинга негатива в медиа (45%) и обнаружения новых или некорректно выведенных из эксплуатации информационных активов инфраструктуры (43%).

«Наш сервис мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA выявил, что с начала года в открытый доступ попало 92 ТБ конфиденциальных данных 200 российских организаций. Злоумышленники постоянно совершенствуют инструменты для атак на бизнес и госструктуры, поэтому сегодня важно обращать внимание не только на защиту непосредственно периметра компании, но и на внешний киберландшафт, своевременно выявлять и блокировать интернет-угрозы. С этой целью мы реализуем для наших заказчиков комплексный мониторинг как открытых, так и теневых внешних источников, а также предлагаем оперативное реагирование на фишинг (блокировка найденного вредоносного сайта занимает от одного часа), и проводим аналитические расследования», — отметил директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Игорь Сергиенко.

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Solar AURA — комплексное решение по мониторингу цифровых угроз, возникающих за пределами контролируемой заказчиком инфраструктуры, было запущено в марте 2023 г. На сегодня сервисом пользуются компании из финансового сектора, государственных структур, транспорта, ритейла и других отраслей.

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Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.