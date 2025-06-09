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Хандрос Максим
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|Space и «Марвел-Дистрибуция» предлагают бесплатный переход на отечественную виртуализацию SpaceVM 1
Хандрос Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2053 1
|Ерофеев Максим 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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