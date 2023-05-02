Merlion – официальный дистрибьютор отечественной облачной платформы SpaceVM

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с ООО «ДАКОМ М» - российским разработчиком систем виртуализации Space и R&D центром, ведущим прикладные исследования и разработку инновационных решений на основе облачных технологий. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Спектр отечественных программных продуктов, представленных в портфеле Merlion, пополнился ведущей разработкой вендора - SpaceVM, представляющей собой комплексную облачную платформу для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. Решение помогает снизить расходы на ЦОД, повысить время бесперебойной работы систем и приложений, а также значительно упростить работу ИТ-отдела в ЦОД.

Также партнерам Merlion стали доступны платформа виртуализации рабочих столов Space VDI и клиентское ПО для доступа к виртуальным рабочим столам Space Client.

Комплекс Space VDI позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую рабочую область, обеспечивая масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников. Является достойной заменой продуктов для организации инфраструктуры виртуальных столов иностранного производства.

Space Client - собственный клиент подключения к инфраструктуре VDI с поддержкой операционных систем Windows и Linux. Обеспечивает плавный переход на инфраструктуру VDI благодаря одновременному использованию имеющегося ПК и нового виртуального рабочего стола. Все перечисленные продукты включены в единый реестр отечественного ПО.

В рамках сотрудничества команды Merlion и «ДАКОМ М» будут знакомить партнеров и их заказчиков с продуктами экосистемы виртуализации Space, развивать компетенции партнеров в сфере продаж и вариантах интеграций. Планируется оказывать содействие в проектных поставках и подготовке к тендерным процедурам.

На сайте Merlion размещена страница вендора с информацией о продуктах. В ближайшее время на демостенде Merlion будет развернута демонстрационно-испытательная среда SpaceVM. По предварительной записи можно будет протестировать платформу и связанные с ней инструменты в офлайн или онлайн-формате.

***

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.

ООО «ДАКОМ М» - российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, ведущий прикладные исследования и разработку инновационных решений на основе облачных технологий. Осуществляет разработку, производство и внедрение программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов. ООО «ДАКОМ М» входит в состав консорциума «МСК групп», объединяющего производителей оборудования по прикладным направлениям, системных интеграторов, проектные организации и другие профессиональные компании ИТ-сферы.