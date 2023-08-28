Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с сервером «Аквариус T50 D110CF»

«Газинформсервис» и «Аквариус» успешно завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки – средства доверенной загрузки SafeNode System Loader и сервера «Аквариус T50 D110CF».

Технологическая совместимость подтверждена специалистами подразделений разработки обеих компаний при условии выполнения требований эксплуатационной документации.

Тестирование проводилось в течение нескольких недель на площадках «Аквариус» и «Газинформсервис» с выполнением полного цикла проверки корректного функционирования всего спектра, применяемого в совместном решении программного обеспечения. Наличие у инженеров обеих компаний необходимых для проведения тестирования навыков и большого опыта разработки позволило обеспечить корректность встраивания и стабильную совместную работу комплексного решения.

Встраивание современного средства защиты информации уровня микропрограммного обеспечения в высокопроизводительный сервер «Аквариус T50 D110CF» повышает уровень защищённости совместного решения. Использование встроенных программных решений обеспечения информационной безопасности не только снижает риск отказа аппаратного обеспечения за счёт оптимизации количества подключаемых внешних модулей, но и сокращает затраты на обслуживание оборудования.

Сервер «Аквариус T50 D110CF» включен в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России и имеет заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

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«Совместимость наших решений – это очередной шаг в рамках технологического партнерства компаний. Безусловно, мы планируем продолжать работу по интеграции наших продуктов и делать мир безопаснее», – сказал менеджер по продукту СДЗ SafeNode System Loader Константин Хитрово.

«Продолжается успешная работа по встраиванию средств защиты информации наших партнёров – компании «Газинформсервис» – в устройства «Аквариус». Тесное взаимодействие наших специалистов позволяет создавать доверенные отечественные решения, отвечающие требованиям по обеспечению необходимых уровней защищённости информационных систем персональных данных, государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)», – сказал Андрей Решетов, директор по информационной безопасности компании «Аквариус».