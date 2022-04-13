Разделы

Безопасность Техническая защита Техника
|

ПК Nerpa совместимы со средством доверенной загрузки Safenode

Специалисты OCS Distribution и российского разработчика ИБ-решений «Газинформсервис» завершили тестирование совместимости своих продуктов. Испытания подтвердили корректность работы персональных компьютеров Nerpa, выпускаемых OCS, со средством доверенной загрузки (СДЗ) Safenode System Loader.

Инженеры OCS вместе со специалистами «Газинформсервиса» провели серию тестовых испытаний на совместимость решений. СДЗ Safenode System Loader было успешно установлено на персональные компьютеры Nerpa, и тестирование подтвердило корректность одновременного использования продуктов.

Safenode System Loader — программно-техническое средство разработчика «Газинформсервис», встраиваемое в UEFI BIOS. Решение обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.

На совместимость с Safenode System Loader были протестированы рабочие станции: Nerpa Baltic — предназначена для решения широкого спектра офисных задач; Nerpa Ladoga — подходит для выполнения ресурсоемких задач. Серия Ladoga объединяет рабочие и графические станции. Компьютер оснащен высокопроизводительными процессорами, быстродействующей памятью и мощным графическим адаптером.

По результатам испытаний разработчик внес оборудование Nerpa в перечень протестированных устройств, который предоставляется заказчикам.

«Использование СДЗ Safenode System Loader в наших рабочих станциях позволило решить задачу по предотвращению несанкционированного доступа к программным и техническим ресурсам ПЭВМ на этапе до загрузки ОС. Это дает нам возможность предложить партнерам и заказчикам продукцию, которую можно использовать для защиты данных в информационных системах различных классов защищенности», — отметил Алексей Мосин, руководитель отдела развития продукции Nerpa.

Nerpa является неотъемлемой частью стратегии OCS по развитию сервисов для партнеров и вендоров. Продукция бренда собирается на собственных производственных мощностях OCS Distribution с использованием современных технологий в партнерстве с отечественными компаниями.

Под брендом Nerpa также выпускаются сервера, системы хранения данных и коммутаторы. Бренд имеет собственную службу сертификации и сервисный центр.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти разорвали контракт на важные ИИ-исследования, которые подрядчик готов был выполнить за бесценок

Microsoft исправила раздражающую проблему в Windows 11, которую сама же и создала

Разработчики 16 лет вытягивали из инвесторов миллионы на ПО, способное уничтожить Microsoft и Sun. Оно оказалось «кучей мусора»

Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера»

Разработчик Ethereum надолго посажен в тюрьму за помощь в обходе американских санкций

Советники из «Яндекса», Сбербанка, VK, ALT Linux будут лоббировать в Минцифры интересы ИТ-отрасли

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»