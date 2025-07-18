GIS-DOUBLE-X: кибербезопасность на высоких скоростях от компании «Газинформсервис»

Дата: 5 августа

Время: 10:00–22:00

Адрес: Москва, LOFTHALL#1, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 35

«Газинформсервис» приглашает партнёров на вторую конференцию GIS-DOUBLE-X, вдохновлённую атмосферой гонок. Мероприятие состоится 5 августа в Москве и соберёт партнёров со всей России.

«Гонка» стартует с пленарной сессии, посвящённой стратегическому развитию компании. Среди докладчиков — топ-менеджеры компании «Газинформсервис». Кульминацией докладов в первой половине дня станет выступление Радислава Гандапаса, самого титулованного бизнес-тренера России. А на партнёрском треке Racing Driver будет проходить обмен опытом и обсуждение сотрудничества с партнёрами вместе с дистрибьюторами МОНТ и OCS.

Во второй половине дня состоится глубокое погружение в мир технологий с докладами от специалистов компании «Газинформсервис». Приглашённые гости — раллийная команда Izolda, самая медийная команда России.

Ярким дополнением дня будут интерактивных игры: «Взломай меня, если сможешь», «Найди меня, если сможешь». Участники будут взламывать системы, расследовать киберинциденты и соревноваться в скорости решения задач. Все победители получат специальные призы.

Также на мероприятии будут работать интерактивные демозоны — pit-stop, где специалисты компании «Газинформсервис» продемонстрируют возможности флагманских решений.

Завершение дня пройдёт в неформальной обстановке при поддержке харизматичного диджея Zozulyа.

«Дорогие партнёры! От лица компании "Газинформсервис" приглашаю на вторую партнёрскую конференцию. Мы расскажем о новинках, стратегии компании, возможностях для роста вместе с нами. Это важная встреча для обмена опытом и укрепления нашего общего успеха. Ждём вас, чтобы вместе двигаться вперёд!» — присоединяется к приглашению Игорь Закурдаев, руководитель отдела по работе с партнёрами.

Обращаем внимание, что участие в GIS-DOUBLE-X эксклюзивно для авторизованных и потенциальных партнёров компании «Газинформсервис» только по предварительной регистрации. Подтверждение отправим на почту в течение 3 рабочих дней.