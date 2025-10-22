Разделы

«Гарда» и «Газинформсервис» помогают заказчикам быстрее переходить на российские продукты

Российские компании получат новые возможности для защиты данных и сокращения сроков внедрения решений ИБ благодаря соглашению о сотрудничестве между «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») и «Газинформсервис». Партнерство направлено на поддержку проектов импортозамещения и совместное развитие технологий, что позволит заказчикам ускорить переход на российские продукты без потерь в надежности и удобстве эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Для корпоративных клиентов это сотрудничество означает упрощенный процесс интеграции и доступ к расширенной экспертизе в области защиты информации. Внедрение комплексных решений станет более предсказуемым по срокам и затратам, а готовые интеграционные практики позволят снизить риски при переходе на новые платформы.

«Газинформсервис» выстраивает инфраструктуру безопасности для корпораций энергетики, промышленных предприятий, органов власти, а также финансового и телекоммуникационного сектора. Совместная работа с группой компаний «Гарда» позволит объединить опыт интегратора и компетенции в разработке российских средств защиты, что усилит позиции обеих компаний в проектах различного масштаба. Заказчики получат единый набор инструментов и практик для защиты данных, что особенно важно в условиях растущего спроса на технологически независимые решения.

«Наше сотрудничество строится на принципах открытости и взаимной поддержки. Для заказчиков это выражается в сокращении времени внедрения и снижении рисков эксплуатации решений ИБ. Мы рассматриваем это партнерство как шаг к формированию надежной среды для цифровых проектов», ‒ отметил Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора компании «Гарда».

«Российские специалисты в области информационной безопасности уже давно не действуют в одиночку. Создание безопасной цифровой среды и развитие отечественных решений — наша общая цель, и сотрудничество с компанией «Гарда» приблизило нас к ее достижению. Новые совместные решения, более комфортные условия в части импортозамещения продуктов для клиентов — всего этого мы ждем от подписания меморандума», — сказал заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

Компании будут совместно разрабатывать новые технологии, совершенствовать механизмы интеграции и расширять возможности для заказчиков в части защиты данных и устойчивого развития цифровой инфраструктуры.

