«Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba: маскирование, автономные транзакции и ИИ для безопасности данных

«Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba до версии 6.9.1 (также обновлены версии 4.18.1, 5.13.1). Улучшения направлены на повышение безопасности, производительности и удобства управления данными, а также укрепляют возможности ИИ для защиты СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Ключевым нововведением в релизе стал новый функционал по маскированию данных для защиты ПДн, финансовой информации, медицинских записей, корпоративных данных и коммерческой тайны. Реализован принцип «конфиденциальность по замыслу» — то есть в схеме базы данных прописывается, какие поля считаются чувствительными и как их маскировать. Среди новых возможностей — статическое и динамическое маскирование, анонимные дапмы, маскирующие представления и маскирующие обертки данных.

Наряду с этим SQL Firewall обеспечивает защиту СУБД в режиме реального времени, разрешая доступ только по авторизованным инструкциям SQL и подключениям, что значительно снижает риски SQL-инъекций, аномального доступа и кражи учетных данных.

Решения Jatoba активно используют возможности искусственного интеллекта для обеспечения безопасности СУБД, включая: обнаружение аномалий и вторжений, анализ уязвимостей, автоматизацию управления доступом, анализ лог-файлов, профилактику утечек данных (DLP).

Доработан функционал автономных транзакций. Это и расширение синтаксиса некоторых SQL-выражений, и добавление нового параметра конфигурации max_autonomous_transaction, отвечающего за максимальное количество одновременно выполняющихся автономных транзакций во всех сеансах СУБД.

Обновленный компонент Jatoba Data Safe (JDS) до версии 2.8 предлагает значительные улучшения в управлении кластерами jaDog: от расширения перечня поддерживаемых в JDS эксплуатационных команд до новых функций управления конфигурационными параметрами узлов и сервисов.

Выпущенные обновления не последние в этом году. «В 2025 г. мы планируем также получить сертификат ФСТЭК РФ для 16-й версии PostgreSQL, выпустить релиз на модернизированном ядре PostgreSQL, повысить производительность за счет ИИ в планировщике запросов, расширить возможности механизмов ИБ и внести еще несколько изменений, — сказал Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba. — Такие регулярные обновления — ключ к высокопроизводительной работе решения и доверию наших заказчиков».