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Синяков Сергей



21.01.2025 Обновлен сканер безопасности PT BlackBox 3.0: расширены возможности сканирования и повышена производительность 1
16.08.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный обновленный сканер «дыр» в веб-приложениях 2
16.08.2024 Расширены возможности анализатора безопасности приложений PT BlackBox Scanner 1
05.02.2024 Обновленный PT BlackBox: скорость сканирования веб-ресурсов на «1С-Битрикс» выросла на 90% 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Синяков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 4
1С-Битрикс - Bitrix 579 3
Acunetix 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
8213 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6114 3
Оцифровка - Digitization 4541 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3417 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Умные платформы 1682 1
Website URL - Uniform Resource Locator 876 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 18 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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