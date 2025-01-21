Синяков Сергей
Синяков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 4
|1С-Битрикс - Bitrix 579 3
|Acunetix 5 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
|1С 8213 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
|Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 18 4
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
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