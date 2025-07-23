Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

AppSec Solutions выпустили российский протектор для защиты мобильных приложений

Сервис комплексной защиты AppSec.Cryptex обеспечивает безопасность кода приложения от изменения злоумышленником и копирования. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Часть финтех-, ecom-сервисов с бесконтактной оплатой и других приложений пользуются зарубежными решениями, российские аналоги на рынке только начали появляться.

«Сегодня e-pay сервисы используют разнообразные способы шифрования с участием иностранного ПО. Данные и средства пользователей защищены, но сами компании рискуют, ведь поведение зарубежных вендоров в условиях санкций может быть непредсказуемо», – рассказал Юрий Шабалин, директор продукта AppSec.Cryptex компании AppSec Solutions.

AppSec.Cryptex позволяет полностью зашифровать код приложения, тем самым защищая его от модификации и копирования. Сервис создает своего рода прослойку между ПО заказчика и пользователем, таким образом, защищает мобильные приложения от реверс-инжиниринга и изменений. Программа сама проверяет безопасность среды, в которой запускается приложение и делает код клиента недоступным для взлома.

ПО также защищает интеллектуальную собственность разработчиков.

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями
Цифровизация

«Основной проблемой приложений является хранение чувствительной информации в коде, запуск в скомпрометированной среде, отсутствие проверок целостности и другие. Все это сложно реализуемо и разработчики уделяют этим вещам недостаточно внимания и, как следствие, рискуют безопасностью приложений. Ситуацию усугубили технологии машинного обучения. В ML-модели содержится вся интеллектуальная собственность. Часто хакеры похищают их и используют в собственных целях, например, встраивают в свое приложение и зарабатывают на чужой разработке. Распространенные проблемы – кража интеллектуальной собственности, клонирование или модификация приложений без участия их владельцев, - сказал Юрий Шабалин.

От этого страдают, например, и разработчики игр. Один из известных примеров – «кастомизация» игры Flappy Bird, которую в течение пары дней клонировали десятки раз, меняя персонажей. В случае с финтех-сервисами риски еще серьезнее, поскольку приложение-клон, которое может попасться пользователям, вполне может содержать вредоносный код.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще