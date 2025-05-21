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Все категории 174967
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Артамонов Олег


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА 1
01.11.2012 iPad выходит из моды? Совет Федерации закупает планшеты на Windows 8 1
10.07.2012 В России начинаются продажи «похудевших» ноутбуков Samsung и Acer 1
07.04.2008 IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру нового офиса «Готэк» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Артамонов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1646 2
Samsung Electronics 10367 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
МегаФон 9252 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2576 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
Intel Corporation 12307 1
Apple Inc 12259 1
Dell EMC 5051 1
Готэк ГП 6 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9536 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12633 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 2
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СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 399 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24679 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17366 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 688 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4620 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21171 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9833 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6517 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4887 1
Intel Core i - Cерия процессоров 521 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3292 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
Acer Aspire C - Acer Aspire S - Acer Aspire U - Acer Aspire Z - серия моноблоков 66 1
Intel Core - Семейство процессоров 1216 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1386 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7166 1
Apple iPad 3880 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Касперская Наталья 297 1
Ерохин Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1177 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 826 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 1
Россия - ЦФО - Орловская область 336 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
Южная Корея - Республика 6727 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5914 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1482 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5012 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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