Lead WMS ускорила работу складов с маркетплейсами в пять раз

В новом релизе системы управления складом Lead WMS от LogistiX предлагается комплексный подход к оптимизации процессов сборки, упаковки и маркировки товаров, позволяющий в несколько раз сократить время обработки заказов и минимизировать количество ошибок, что особенно важно для работы с крупными маркетплейсами. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

Компании, работающие с маркетплейсами, сталкиваются в растущими требованиями к скорости и точности обработки большого количества мелких заказов. Несвоевременная сборка, ошибки в упаковке или маркировке могут привести к серьезным последствиям: штрафам, снижению рейтинга или даже блокировке продавца.

Например, поставщик рискует получить ограничения, если доля отказов превышает 2% от общего числа заказов, сборка не укладывается в установленные сроки или более 5% доставок выполняется с опозданием.

Ключевой особенностью нового модуля «Маркетплейсы» является интеллектуальная система управления отбором заказов, ориентированная на минимизацию маршрутов комплектовщиков и ускорение подготовки к отправке. Система позволяет объединять заказы и формировать задания с учетом множества параметров, включая целевые пункты выдачи.

Реализована интеграция с личными кабинетами маркетплейсов – обмен данными осуществляется без участия оператора. Таким образом, получение этикеток происходит в автоматическом режиме, исключая вероятность допущения ошибки.

Поддерживаются уникальные схемы маркировки и упаковки под требования различных площадок. Для самых популярных маркетплейсов уже реализованы готовые процессы. Например, при обработке заказов одного маркетплейса система обеспечивает маркировку каждой единицы товара, формирует групповую тару и передает полную информацию о содержимом каждой коробки. В другом случае используется схема, при которой товары упаковываются в соответствии с клиентскими заказами с автоматической генерацией соответствующих этикеток. Упаковка может производиться как с учетом курьерской доставки непосредственно до потребителя, так и с сортировкой по пунктам выдачи.

Новшество поможет компаниям значительно повысить производительность складских операций и избежать финансовых потерь из-за штрафов за нарушение сроков и стандартов работы с маркетплейсами.

Новый функционал появится в Lead WMS X во II квартале 2025 г. в рамках планового обновления. Пользователям предыдущих версий системы предлагается внедрение посредством установки модуля и его адаптации к имеющейся версии продукта, либо посредством обновления текущей лицензии до самой актуальной.