Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО

Cистема управления складом, поставляемая компанией LogistiX, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от Минцифры. Решению присвоен основной класс ПО «Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)». Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

LEAD WMS FX – это полнофункциональная кроссплатформенная система управления складом, предназначенная для эксплуатации на складах торговых, производственных предприятий и логистических операторов. Решение имеет традиционный для линейки продуктов LEAD web-интерфейс и базируется на свободной СУБД PostgreSQL (поддерживается также Postgres Pro), высокопроизводительных алгоритмах на C++ и технологической платформе .NET 6. Ее отличает высокая производительность, надежность и широкий охват автоматизируемых процессов.

«Система LEAD WMS FX имеет практически линейный график масштабирования и успешно прошла нагрузочные тесты. Мы получили обработку полного цикла – от резервирования верхнего уровня до отгрузки – 3500 строк в минуту. Это более 2 млн атомарных операций в час. Критичные алгоритмы реализованы с кратным повышением производительности, обеспечивая одновременную работу тысяч пользователей. Система может работать как на процессорах x86-64, так и ARM. Кроме того, новая архитектура позволяет использовать огромный ИТ-инструментарий виртуализации, контейнеризации, оркестраторов и балансировщиков» – сказал Дмитрий Блинов, управляющий директор группы компаний LogistiX.

Цель использования LEAD WMS FX – организация интеллектуального управления всеми ресурсами склада: планирование, формирование и диспетчеризация заданий между сотрудниками с последовательной выдачей заданий и подтверждением каждого шага для корректного исполнения процесса.

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Решение автоматизирует складские процессы от планирования поставок и распределения транспортных средств по докам до отгрузки и регистрации возвратов, а также поддерживает прослеживаемость партий, тары и товароносителей, работу с маркированной продукцией, обработку весового и метрического товара. Также LEAD WMS FX взаимодействует с автоматизированными системами хранения AS&RS, конвейерным оборудованием, роботами и имеет встроенный функционал интеграции с внешними информационными системами.

«Решения для автоматизации логистики от LogistiX востребованы российскими и зарубежными предприятиями с 2004 г. Переход на открытый стек и включение в Реестр отечественного ПО – запланированные шаги для реализации внутренней стратегии по развитию наших цифровых решений. На этот раз, нашей целью было повышение надежности, производительности и возможностей масштабирования. Это важные критерии для обеспечения работы высокотехнологичных и интенсивных складов, например, в ритейле, e-commerce, фармацевтике. На одной системе можно запустить сразу несколько складов, тем самым обеспечить существенное сокращение затрат на обслуживание ИТ-инфраструктуры. В настоящее время наши решения способны помочь компаниям безболезненно пережить уход с российского рынка зарубежных вендоров. Мы активно расширяем нашу продуктовую линейку и продолжаем развитие методической составляющей, постоянно повышая уровень сервиса для наших клиентов», – сказал директор по развитию LogistiX Максим Меньшиков.