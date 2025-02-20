Меньшиков Максим
Меньшиков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
|Терешко Жанна 2 1
|Деняк Ольга 1 1
|Блинов Дмитрий 43 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 4
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
|Чехия - Чешская Республика 1310 1
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