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Меньшиков Максим



20.02.2025 LogistiX представила обновленную версию системы управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов 1
23.07.2024 «АвтоКонтинент» перевел 10 складов на LEAD WMS и ускорил отгрузку автозапчастей 1
14.08.2023 LogistiX автоматизировала работу склада дистрибьютора автокомплектующих 1
20.12.2022 Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО 1
10.04.2017 Logistix автоматизировала склад IspiritGroup 1
20.02.2017 LogistiX запатентовала программное решение для оборудования класса AS/RS 1
02.11.2012 «Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Меньшиков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

LogistiX - Логистикс-Тех 72 5
Автоконтинент - Форт 3 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2383 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 437 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 284 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6701 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9433 1
ARM64 - Архитектура процессора 539 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 304 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3747 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1108 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 537 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5749 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6140 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 461 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12096 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1693 1
LogistiX LEAD WMS 53 3
Apple iPhone 6 4862 1
C/C++ - Язык программирования 764 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1272 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 706 1
Терешко Жанна 2 1
Деняк Ольга 1 1
Блинов Дмитрий 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7030 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3560 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4908 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 184 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 496 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1894 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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