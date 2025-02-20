Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

LogistiX представила обновленную версию системы управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов

Новая версия получила ряд улучшений, направленных на повышение удобства работы пользователей и расширение функциональных возможностей системы. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

LEAD WCS (Warehouse Control System) – решение от российского разработчика компании LogistiX, обеспечивающая управление автоматизированным складским оборудованием как зарубежного, так и отечественного производства.

В обновленной версии системы появилась возможность загружать маршруты движения оборудования напрямую из файлов. Это упрощает настройку системы и снижает вероятность ошибок, связанных с ручным вводом данных. Кроме того, в интерфейс добавлена функция загрузки данных о материалах и заказах, что позволяет оперативно вносить информацию о поступающих грузах и задачах, способствуя более точному планированию складских операций. Для ускорения адаптации системы под нужды бизнеса в нее включены готовые шаблоны для загрузки данных.

«Наша компания активно следует современным трендам роботизации в России. В 2024 г. мы сделали шаг вперед, реализовав ряд проектов по реверсному инжинирингу, восстанавливая работу автоматизированного оборудования без наличия документации. В некоторых случаях нам приходилось менять контроллеры, когда доступ к управляющему ПО был невозможен. Это новый уровень экспертизы, который мы готовы предложить рынку», - отметил Максим Меньшиков, директор по развитию LogistiX.

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

Архитектура системы позволяет масштабировать ее при изменении бизнес-процессов и росте объемов операций, обеспечивая поддержку любого типа оборудования вне зависимости от его производителя. Система автоматически распределяет задачи между устройствами, выстраивает оптимальные маршруты для перемещения товаров и повышает эффективность использования складского пространства. Кроме того, LEAD WCS отслеживает состояние оборудования, предотвращая возможные сбои и аварийные ситуации.

Взаимодействие LEAD WCS с другими информационными системами реализуется через встроенный API. Кроме того, система является частью комплексного решения для управления складом LEAD WMS, что делает этот тандем универсальным инструментом для автоматизации складских процессов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

CNews Analytics: Каждая вторая компания ожидает возвращения ушедших ИТ-компаний в Россию

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще