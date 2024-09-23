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ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, масштабирует бизнес с помощью единой системы управления складами LEAD WMS

Компания ООО «Электрорешения», производитель электротехнического оборудования и представитель бренда EKF в России, успешно завершила автоматизацию своих складских комплексов с помощью обновленной системы LEAD WMS. Проект позволил кратно повысить производительность без увеличения штата сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электрорешения».

За последние два года компания выросла почти на 100%. В условиях резкого увеличения спроса на отечественную продукцию и изменений географии поставок потребовалась перестройка логистических цепочек – повысились требования к управлению складами. Это стало стимулом для стандартизации всех процессов и формирования единых подходов к управлению логистикой.

Для поддержания развития бизнеса были автоматизированы склады в Новосибирске, Екатеринбурге и в других регионах. Площадь объектов составляет 19,35 тыс. кв. м. Новая система увеличила пропускную способность региональных складов в 1,5 раза, что положительным образом сказалось на скорости обработки заказов.

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Импортонезависимость

«Выбор в пользу отечественного решения LEAD WMS позволил продолжить совершенствование клиентского сервиса компании. Единое программное обеспечение упростило и ускорило обработку заказов, сократив вероятность ошибок», – сказал генеральный директор ООО «Электрорешения» Дмитрий Кучеров.

Среди ключевых новшеств, которые внедрила компания, – чат-бот и голосовой помощник, интегрированные с LEAD WMS. Эти инструменты обеспечивают удобный доступ к данным о складах и показателях в режиме реального времени через мобильные устройства. Также был модернизирован процесс работы с маркетплейсами – новая разработка связала четыре системы и ускорила процесс маркировки заказов в пять раз. Благодаря обмену данными с маркетплейсом нужная этикетка печатается за доли секунды. После успешного тестирования на основном РЦ доработка транслировалась на все склады.

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