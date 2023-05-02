Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72%

Одно из старейших российских предприятий по производству двигателей и автокомпонентов выбрало решение от ГК LogistiX для модернизации склада площадью 26 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

Ярославский моторный завод в рамках задачи модернизации цеха для производства двигателей и компонентов к ним полностью поменял подход к системе складирования и создал современный технологичный склад для приемки, хранения и отгрузки готовой и промежуточной продукции на базе системы управления складом LEAD WMS от ГК LogistiX.

По результатам внедрения системы предприятие добилось повышения производительности труда кладовщиков на 19%, снижения сверхурочных работ на 72% (при этом план по упаковке и отгрузке не снизился, в среднем за период возрос примерно на 10%), а также сокращения расхода упаковочного материала на 3,4%. Кроме того, сроки проведения инвентаризации сократились в шесть раз, устранилась проблема пересортицы, повысилась общая культура производства и снизилась зависимость от человеческого фактора.

«Ярославский моторный завод – инновационное предприятие, обеспечивающее высокие стандарты качества выпускаемой продукции за счет применения современных и эффективных технологий на каждом этапе производственного цикла, – отметил Дмитрий Блинов, основатель и управляющий директор ГК LogistiX. – WMS-система на платформе LEAD позволила решить все задачи, стоявшие перед заказчиком в рамках данного проекта».

В ходе реализации проекта ГК LogistiX обеспечила интеграцию LEAD WMS с ERP заказчика и автоматизировала ключевые бизнес-процессы работы склада завода: внешнюю обработку документов и их создание на основе интеграционных обменов;контроль продукции на этапе приемки, включая сортировку по точкам складирования, размещение, процесс инвентаризации и внутренних перемещений; контроль транспортной отгрузки, включая резервирование товара, сборку и контроль на этапе отгрузки.

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Группа компаний LogistiX, основанная в 2004 г., является российским разработчиком и интегратором профессиональных систем управления складом, транспортом и производством. В портфеле LogistiX – 19 лет экспертизы, более 350 проектов, консалтинговый ресурс, а также методическая составляющая, постоянно дополняемая и улучшаемая учебно-методическим подразделением.