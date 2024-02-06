Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS

LogistiX помогает сети Fix Price расширять бизнес на Урале, в Сибири и Казахстане.

Новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге заменит прежний склад, который уже работает на полную мощность. Расширение складских площадей связано с региональной экспансией в соответствии со стратегией развития компании.

Применение интеллектуальных технологий управления обеспечивает высокую скорость логистических операций на новом складе площадью 68 тыс. кв. м, помогает оптимизировать размещение, хранение и пикинг, эффективно управлять рабочими ресурсами и поддерживать высокую интенсивность операций.

Новый современный склад площадью 68 тыс. кв. м. позволит Fix Price быстрее и эффективнее пополнять запасы магазинов Уральского и Сибирского федеральных округов, закроет складские потребности сети на рынке Казахстана и на годы вперед увеличит возможности своевременного обеспечения магазинов полным объемом ассортимента.

«Новый склад в Екатеринбурге стал частью глобального проекта централизованного управления логистикой, в ходе которого обновленная система Lead WMS была внедрена на всех складах компании Fix Price. Это уже третий крупномасштабный складской объект, который мы успешно автоматизировали, – сказал Дмитрий Блинов, управляющий директор ГК LogistiX.

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C 2012 г. компания LogistiX автоматизировала на Lead WMS уже более 400 тыс. кв. м. складских мощностей Fix Price в семи регионах России.

Lead WMS – кроссплатформенная система управления складом, способная обрабатывать 5 млн строк отгрузки в сутки и работать без потери актуальности более 10 лет. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от Минцифры, соответствует национальному стандарту «ГОСТ Р 59282-2020. Системы управления складом. Функциональные требования».