Стратегическое микроэлектронное предприятие пытается отречься от долга в 1,3 млрд евро и остаться на плаву

«Ангстрем» через суд пытается добиться расторжения договора поручительства по займу «Ангстрема-Т» на строительство завода по производству чипов у ВЭБ.РФ. Сумма долга по нему составляет 1,3 млрд евро. Юристы отмечают, что добиться этого будет трудно, однако можно будет снизить сумму.



Расторжение обязательств

Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем» пытается через суд добиться расторжения договора поручительства, из-за которого у завода миллиардные долги. Как следует из записи в картотеке Арбитражных судов Москвы, такое заявление к госкорпорации ВЭБ.РФ было подано компанией в январе 2025 г.

В ноябре 2024 г. «Ангстрем» подавал подобное заявление о расторжении договора поручительства от 16 января 2012 г. «№110100/953-ДП/Ангстрем». Однако иск не был принят, и «Ангстрем» была вынуждена подавать его снова.

Напомним, что 16 января 2012 г. «Ангстрем» выступил поручителем по договору №110100/953-ДП/Ангстрем между «Ангстрем-Т» и ВЭБ.РФ. Долг по нему достиг 1,3 млрд евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки).

Арбитражный суд Москвы в марте 2019 г. по заявлению ВЭБ ввел в отношении «Ангстрем-Т» процедуру наблюдения, а 28 октября 2019 г. компания была признана банкротом. И многомиллиардный долг после банкротства «Ангстрема-Т» перешел к поручителю, то есть «Ангстрему».

«Комментарии относительно будущих разбирательств — преждевременны», — ответили CNews представители ВЭБ.РФ. В «Ангстреме» на запрос редакции не ответили.

Насколько такое возможно

Как пояснил CNews юрист практики разрешения споров Адвокатского бюро K&P.Group Дмитрий Блинов, «Ангстрем», подавая иск в ноябре 2024 г. просил расторгнуть договор поручительства с декабря 2018 г. на основании статьи 451 Гражданского кодекса, то есть в связи с существенным изменением обстоятельств.

pressfoto / FreePik «Ангстрем» пытается списать долги

В декабре 2018 г., напомним, 100% акций АО «Ангстрем-Т», перешли в пользу ВЭБ.РФ. «Соответственно, наиболее вероятно, что в качестве существенного изменения обстоятельств «Ангстрем» указывает именно это», — отметил Блинов.

Оценивая шансы «Ангстрема» на успешное расторжение договора следует отметить, что при расторжении договора на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации примерно в половине случаев суды отказывают в удовлетворении заявленных требований, поскольку при расторжении договора по указанному основанию подлежит доказыванию большое количество обстоятельств, отмечает юрист.

Стандартными основаниями расторжения договора поручительства могут быть: существенное изменение обстоятельств, истечение срока поручительства и прекращение основного обязательства, пояснила CNews Анна Заброцкая, управляющий партнер АБ Nordic Star.

Для успеха «Ангстрем» может попытаться использовать аргументы о существенном изменении обстоятельств или недобросовестных действиях кредитора, если имеются соответствующие доказательства, отметила Заброцкая. «Однако, учитывая судебную практику, в которой ВЭБ.РФ эффективно защищает свои интересы, шансы на полное расторжение договора или освобождение от обязательств кажутся крайне низкими, — заключила она. — Возможным исходом может стать частичное уменьшение суммы задолженности путем пересмотра неустоек или процентов».

Миллиардные долги

Как писал CNews в декабре 2024 г., в отношении зеленоградской микроэлектронной компании «Ангстрем» введена процедура наблюдения.

Всего в Арбитражный суд города Москвы с февраля 2017 г. поступило 18 заявлений кредиторов о вступлении в дело о банкротстве, которые были рассмотрены судом и оставлены без рассмотрения. В июле 2021 г. в суд с тем же требованием обратился банк «Зенит».

Да данным Федеральной налоговой службы (ФНС), у «Ангстрема» насчитывается 108 исполнительных производств на сумму 147,6 млрд. руб. Так же имеются незавершенные судебные разбирательства на сумму более 500 млн евро. Помимо этого, «Ангстрем» не имеет возможности полностью исполнить судебные акты о взыскании с него задолженности.

В 2014 г. «Ангстрем» утратило способность к моментальному погашению долговых обязательств и перестало обладать достаточным объемом оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, отмечает ФНС. В том же году компания перестала обладать величиной активов применительно к общей величине обязательств, утратила способность погашать срочные долговые обязательства, следует из решения суда. Отрицательная динамика сохраняется и по состоянию на 2023 г.

Поэтому ФНС пришла к выводу, что «без систематической государственной поддержки в виде субсидий, продолжение финансовой хозяйственной деятельности общества невозможно», отмечалось в решении суда.

В сентябре «Ведомости» писали о том, что Минпромторг поддержал банкротство «Ангстрема».

Проблемы «Ангстрема» начались после того, как в 2008 г. ВЭБ выдал «Ангстрем-Т» кредит на покупку оборудования для производства микроэлектроники и на строительство завода микросхем, а «Ангстрем», входящий с предприятием в одну группу, выступал поручителем. «Ангстрем-Т» не выполнила свои обязательства, и размер ее долга превысил 1,3 млрд евро. В 2019 г. компанию признали банкротом.

На февраль 2023 г. задолженность «Ангстрем-Т» с учетом частичного погашения составляла около 93,8 млрд руб. На эту сумму ВЭБ начислил мораторные проценты в размере около 24,7 млрд руб., которые и потребовал взыскать с поручителя – «Ангстрема». Суд ранее удовлетворил иск ВЭБ.РФ к «Ангстрему» на 17,8 млрд руб. из требуемых 24,7 млрд. Должнику дали отсрочку на три года. В ноябре 2023 г. было арестовано более 30 банковских счетов «Ангстрема».

Напомним, «Ангстрем» — стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации.