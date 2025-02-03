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Заброцкая Анна



03.02.2025 Стратегическое микроэлектронное предприятие пытается отречься от долга в 1,3 млрд евро и остаться на плаву 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Заброцкая Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 136 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
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