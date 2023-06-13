Logistix представила отечественную систему управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов

Logistix представила отечественную систему управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов.

Решение поддерживает роботизированное оборудование хранения класса AS&RS, системы транспортировки и сортировки грузов российских и зарубежных производителей. К ним относятся лифтовые и карусельные стеллажи, роботы-штабелеры, роботы AGV, системы хранения листового металла, конвейеры, сортеры и другое оборудование.

LEAD WCS через единый интерфейс осуществляет комплексный контроль и координацию перемещения товара и грузов с помощью автоматического оборудования. Для реализации технологического процесса на складе WCS преобразует инструкции от систем управления верхнего уровня WMS или ERP в последовательность команд для программируемых логических контроллеров (PLC), которые в свою очередь принимают сигналы от датчиков и подают управляющие сигналы на исполнительные устройства.

Информация о движении товара в режиме реального времени используется для эффективного управления потоком материалов с учетом текущей загрузки и состояния конкретного оборудования. Системные алгоритмы позволяют использовать стратегии оптимизации, такие как динамический выбор оптимального маршрута транспортировки, а также корректировать его в случае отказа оборудования.

«Уход из России большинства международных поставщиков оборудования заставил многие предприятия задуматься о поиске альтернативного ПО. Наше решение в сочетании с наработанной экспертизой проектной команды позволяет в короткие сроки импортозаместить управляющий софт от зарубежных вендоров даже в условиях отсутствия документации, тем самым обеспечить непрерывность технологического процесса предприятия», – отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор Logistix.

Архитектура решения обеспечивает высокую масштабируемость при изменении бизнеса и для поддержки экспоненциального роста транзакций, а также обеспечивает возможность подключения любого вида оборудования независимо от поставщика. Интеграция со смежными информационными системами осуществляется через штатный API.

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Важной отличительной особенностью LEAD WCS является оптимизация работы оборудования на складе. Система позволяет автоматически распределять задания между различными устройствами, выстраивать маршрутизацию перемещения товаров и повышать плотность хранения. Также система осуществляет мониторинг состояния оборудования и предотвращает возникновение конфликтов и аварийных ситуаций, обеспечивая высокую надежность и точность операций на складе.

Интегрированная система визуализации предлагает операторам обзор всех событий в режиме реального времени. Система имеет встроенный модуль 3D-визуализации для мониторинга склада и веб-интерфейс для управления оборудованием как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Решение LEAD WCS может быть использовано самостоятельно и легко интегрируется с другими WMS-системами. Также оно является частью полнофункциональной системы управления складом LEAD WMS.