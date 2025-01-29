Разделы

ПО Безопасность Импортонезависимость
|

Релиз Arenadata Postgres 16.3.2: поддержка «Ред ОС 7.3» и улучшенная процедура обновления

Arenadata выпустила новый релиз Arenadata Postgres (ADPG) версии 16.3.2, в котором реализована поддержка российской операционной системы РЕД ОС 7.3. Также внедрены теги Patroni, расширяющие возможности администрирования и конфигурирования отказоустойчивых кластеров ADPG. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Поддержка сертифицированной ФСТЭК России операционной системы «Ред ОС 7.3» позволяет интегрировать систему в более широкий спектр инфраструктур с повышенными требованиями к безопасности.

В новый релиз ADPG внесены изменения, позволяющие ускорить процесс обновления между мажорными версиями ADPG. Этот функционал реализован благодаря новому свойству allow_to_terminate, которое дает возможность прервать процесс обновления при возникновении замедлений\ошибок и повторить процедуру после устранения проблемы.

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер
Энергия ИИ

Для улучшенного управления отказоустойчивыми кластерами Arenadata Postgres теперь поддерживаются теги Patroni, которые позволяют более гибко конфигурировать отдельные хосты в кластере. С помощью механизма Config Groups можно настроить в универсальном оркестраторе ИТ-ландшафта Arenadata Cluster Manager (ADCM) каждый хост в соответствии с его предназначением и разделить конфигурацию postgresql.conf для применения на определённых хостах.

«Мы продолжаем развивать продукт, улучшая его совместимость с российскими ОС и расширяя функционал для повышения надёжности и производительности, что делает ADPG оптимальным выбором для организаций с высокими требованиями к доступности и безопасности данных», — сказал Василий Демин, менеджер по продуктовому маркетингу Arenadata.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

В Windows найдена огромная дыра, которая любого пользователя превращает в администратора. Защиты толком нет

Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов

Разозленные наглостью ИИ-компаний сайты тайком внедряют новое оружие против поисковых роботов

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль

В 4G и 5G найдены более сотни уязвимостей, способных вывести сети из строя на территории целых городов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще