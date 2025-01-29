Релиз Arenadata Postgres 16.3.2: поддержка «Ред ОС 7.3» и улучшенная процедура обновления

Arenadata выпустила новый релиз Arenadata Postgres (ADPG) версии 16.3.2, в котором реализована поддержка российской операционной системы РЕД ОС 7.3. Также внедрены теги Patroni, расширяющие возможности администрирования и конфигурирования отказоустойчивых кластеров ADPG. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Поддержка сертифицированной ФСТЭК России операционной системы «Ред ОС 7.3» позволяет интегрировать систему в более широкий спектр инфраструктур с повышенными требованиями к безопасности.

В новый релиз ADPG внесены изменения, позволяющие ускорить процесс обновления между мажорными версиями ADPG. Этот функционал реализован благодаря новому свойству allow_to_terminate, которое дает возможность прервать процесс обновления при возникновении замедлений\ошибок и повторить процедуру после устранения проблемы.

Для улучшенного управления отказоустойчивыми кластерами Arenadata Postgres теперь поддерживаются теги Patroni, которые позволяют более гибко конфигурировать отдельные хосты в кластере. С помощью механизма Config Groups можно настроить в универсальном оркестраторе ИТ-ландшафта Arenadata Cluster Manager (ADCM) каждый хост в соответствии с его предназначением и разделить конфигурацию postgresql.conf для применения на определённых хостах.

«Мы продолжаем развивать продукт, улучшая его совместимость с российскими ОС и расширяя функционал для повышения надёжности и производительности, что делает ADPG оптимальным выбором для организаций с высокими требованиями к доступности и безопасности данных», — сказал Василий Демин, менеджер по продуктовому маркетингу Arenadata.