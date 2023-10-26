«Ростелеком» и НТЦ «Протей» реализовали второй этап проекта на грант РФРИТ по доработке «Ядра мобильной сети 4G»

«Ростелеком» совместно с НТЦ «Протей» завершили второй этап проекта по доработке и внедрению «Ядра мобильной сети 4G». Данный проект отнесен к особо значимым и на его реализацию Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделил грантовое финансирование.

Ключевая задача второго этапа проекта – доработать заявленные функции решения, провести тестирование в лабораторных условиях НТЦ «Протей» и подготовиться к запуску пилотных внедрений на инфраструктуре конечного заказчика ООО «Т2 Мобайл»

Работа по второму этапу проекта ведется с 1 февраля 2023 г. За это время были сформированы рабочие группы со стороны производителя и заказчика, проведены лабораторные тесты на базе НТЦ «Протей», подготовлена стабильная версия высокоуровневого дизайна всех компонентов решения (HLD), стартовал запуск функциональной и нагрузочной лабораторий на площадках НТЦ «Протей» (на базе собственных программных продуктов), проведены выездные семинары в Tele2/«Ростелеком» в Нижнем Новгороде (инфраструктура тестирования) и Омске (высокоуровневый дизайн), производится разработка под заявленные требования с еженедельным отслеживанием прогресса выпуска релизов в сторону заказчика, произведены подготовительные мероприятия для проведения тестирования решения на лабораторной площадке Tele2 в Нижнем Новгороде, кроме того, достигнута высокая степень готовности согласования технических требований к инфраструктуре для первого коммерческого внедрения.

Помимо прочего, дорабатывается электронная документация по компонентам ЕРС для специалистов эксплуатации. Особо стоит отметить появление единой системы эксплуатации продукта «Глобус», разработанной для упрощения управляемости целевого решения. В части масштабирования решения под высокие целевые показатели емкости создан задел перед третьим этапом в части создания прототипа многокомпонентного решения VNF (Virtual Network Function), на базе которого планируется запускать высокопроизводительные функции ЕРС.

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По требуемой для второго этапа программы и методики испытаний были проведены приемо-сдаточные испытания, зафиксированные в протоколе ПСИ по второму этапу.

На сегодняшний день ключевые вехи второго этапа проекта успешно пройдены: в финале проведена демонстрация результатов в условиях лаборатории НТЦ «Протей» дорабатываемого решения рабочим группам «Ростелеком» и ООО «Т2 Мобайл».