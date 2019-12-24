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«Техносерв Cloud» принял в свое облако разработчика ПО Alphaopen

Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Alphaopen.

Alphaopen создает продукты, способствующие решению сложных задач: от создания простых систем класса «умный дом», до реализации территориально распределенных интегрированных решений.

Разработчик разместил в облаке «Техносерв Cloud» часть своих данных, выбрав закрытый сегмент «Виртуального дата-центра». Услуга построена на базе платформы виртуализации Vmware и предназначена для хранения информации, которой требуется высокий уровень защиты. Межсетевой экран препятствует несанкционированному вмешательству, в дата-центре также предусмотрены защита от DDoS-атак и возможность организации VPN-доступа к облаку. Масштабируемая виртуальная инфраструктура с доступностью на 99,95% позволяет создать полноценный центр по обработке и хранению персональных данных в закрытом сегменте.

«Мы можем гарантировать сохранность данных клиента и высокую отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры дата-центра. Наши специалисты осуществляют регулярный мониторинг безопасности систем и совершаемых действий, связанных с обработкой персональных данных. Закрытый сегмент услуги обладает лицензиями ФСТЭК и ФСБ России», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

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