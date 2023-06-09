Китай научился легально клонировать процессоры Intel. Помог старинный соперник

В Китае создан процессор Powerstar P3-01105, почти идентичный Intel Core i3-10105 – разница только в маркировках. Это вполне легальный «клон» американского чипа – у разработчиков есть лицензия на архитектуру х86, которую они купили у Via, давнего конкурента Intel. Также они утверждают, что Intel сама помогала им в разработке, но официальных подтверждений этому, тем в более в эпоху антикитайских санкций США, нет.

Сделано в Китае

Китайская компания Baode Group приоткрыла завесу тайны над процессором Powerstar P3-01105, который как две капли воды похож на Intel Core i3-10105 поколения Comet Lake, вышедший в 2021 г. Как пишет The Register, вендор опроверг все слухи о том, что это один и тот же процессор, и что Baode Group просто скопировала разработку американского чипмейкера.

Powerstar P3-01105 увидел свет в начале мая 2023 г., и разработчики сразу же окрестили его «триумфальным», добавив, что ПК на его основе способен запускать все виды настольных программ. По словам автором, чип создавался для использования в коммерческом сегменте, но и для госсектора тоже вполне сгодится. Однако эксперты портала Tom’s Hardware доказали, что у Powerstar P3-01105 и Core i3-10105 очень много общего, в том числе и результаты в бенчмарке GeekBench, да и внешне эти чипы, как оказалось, очень похожи.

Эта информация быстро распространилась по Сети, и Baode Group многие стали обвинять в том, что она просто показывает старые чипы Intel с новой маркировкой на теплораспределительной крышке, и что ее собственных наработок в них нет.

Интрига по-китайски

Разработчики Powerstar P3-01105 хранили молчание около месяца, но теперь решили высказаться. Они открыто заявили, что этот CPU – вовсе не клон чипа Intel, и тут же добавили, что он разрабатывался при непосредственном участии американской корпорации.

Фото: ITHome Маркировка на китайском чипе

Как именно было реализовано такое экстраординарное по меркам 2023 г. сотрудничества, в Baode не раскрыли, а сама Intel на момент выхода материала никак не комментировала слова своего потенциального китайского партнера. Следует отметить, что между США и КНР с 2018 г. идет затянувшаяся торговая война, которая выражается, в том числе, в запрете поставок в Поднебесную различных американских технологий. Это касается и технологий по разработке и производству микроэлектроники, включая процессоры. В условиях антикитайских санкций Intel должна была бы запросить лицензию на экспорт своих технологий в Китай и дождаться ответа властей.

Если бы Intel действительно приложила руку к созданию китайского процессора, это не было бы чем-то из ряда вон выходящим и необычным, пишет The Register. В то же время в мире существуют кастомные версии процессоров Intel, одним из которых вполне может оказаться и Powerstar P3-01105. Например, в 2015 г. она выпускала специализированные серверные Xeon для облачной инфраструктуры Oracle.

Почти близнецы

Powerstar P3-01105 и Core i3-10105, действительно имеют абсолютно одинаковые характеристики: частоту до 4,4 ГГц, четыре ядра, восемь потоков и пр., но самое главное – одинаковый техпроцесс 14 нм. Где Baode намерена его выпускать, компания не сообщает, но вариантов у нее совсем немного.

Например, она может обратиться за помощью к китайскому контрактному вендору микросхем SMIC, который так вовремя освоил 14-нанометровое производство, к тому же независимое от иностранных технологий.

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Core i3-10105 – это серия Comet Lake, являющаяся, как и Ice Lake, 10 поколением процессоров Intel Core. На момент выпуска материала Intel успела выпустить еще три поколения своих чипов, если не считать промежуточные ревизии – Tiger Lake, Alder Lake и Raptor Lake.

Откуда у китайцев архитектура

Процессор Powerstar P3-01105 действительно имеет еще кое-что общее с чипом Intel – архитектуру х86. Казалось бы, откуда у китайцев доступ к ней, но тут на помощь пришла тайваньская компания Via – в недавнем прошлом довольно сильный конкурент и Intel, и AMD на рынке х86-процессоров.

Фото: ITHome Внешнее сходство слишком очевидное, чтобы его не замечать

В настоящее время Via совместно с властями Шанхая развивает совместное производство процессоров Zhaoxin Semiconductor, и в 2020 г. она продала лицензию на х86 Baode Group, пишет The Register. Этой сделке не помешали даже напряженные отношения между властями Китая и Тайваня.

Американские чипы Китаю не нужны

Современная китайская полупроводниковая отрасль достигла такого уровня развития, что ей больше не требуется копировать чужие процессоры – она вполне успешно справляется с разработкой собственных решений. К ним относятся, в том числе, и чипы упомянутой компании Zhaoxin, а также творения, выпускающиеся под брендом Loongson. Помимо этого, еще не так давно китайская Huawei создавала одни из самых лучших мобильных процессоров, ничуть не уступающих флагманским решениям Apple, MediaTek и Qualcomm. Сейчас из-за санкций США она не может этим заниматься – ей негде выпускать передовые CPU. Но она работает в этом направлении по сей день.

Фото: Peggy_Marco / Pixabay Китай справляется с развитием собственной полупроводниковой индустрии без помощи извне

Zhaoxin делает ставку на архитектуру х86, Huawei лицензировала британскую ARM, а Loogson пошла по совсем другому пути – она разработала собственную архитектуру LoongArch. Творение оказалось настолько ценным и важным для КНР в эпоху санкций, что власти Китая признали и ее саму, и процессоры на ее основе стратегически важными для всей страны и запретили их экспорт.