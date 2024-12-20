Intel угробила перспективную архитектуру с большими возможностями – конкурента ARM, чтобы продолжить развивать древнюю х86

Intel остановила разработку архитектуры x86S, которая работает только в 64-битном режиме. Это собственное творение Intel, которому менее двух лет. Закрыв проект, Intel сосредоточится на развитии обычной x86, и в этом ей поможет AMD – компании создали нечто вроде альянса.

От упрощенного к устаревшему

Компания Intel свернула разработку новой процессорной архитектуры x86S, над которой она трудится в последние годы, пишет Tom’s Hardware. От обычной x86 ее отличает умение работать только в 64-битном режиме, что делает ее более легкой и упрощенной. Это отражено в ее названии: S – это Simplification (упрощение – англ.).

Intel работала над x86S в одиночку. Она хотела освежить х86 – архитектуру далеко первой свежести, которую уже давно обогнала ARM, и которую совсем скоро обгонит и RISC-V. В x86S отсутствует тяжеловесная поддержка 32- и тем более 16-разрядных операционных систем, пик популярности которых прошел много лет назад.

Планировалось, что можно будет запускать такие ОС в режиме виртуализации, то есть в таком режиме можно было бы запускать все ОС Microsoft от DOS до Windows XP. Также Intel намеревалась сохранить возможность работы в 32-битных приложениях.

Яркая, но короткая вспышка

Intel разрабатывает процессоры только на архитектуре х86 и испытывает сильнейшее давление со стороны производителей ARM-чипов – они уже проникли на рынки серверов и ноутбуков, готовятся к захвату рынка десктопов, а мобильные устройства и вовсе работают только на ARM-процессорах, за очень редким исключением.

Intel Inte изо всех сил цепляется за х86 и не хочет ничего менять

Архитектура x86S за счет отказа от поддержки старых ОС должна была стать более современной. Ее премьера состоялась в мае 2023 г., и Intel явно работала над ней до последнего, поскольку в октябре 2024 г. была представлена x86S версии 1.2.

Создавая x86S, Intel вырезала из оригинальной x86 очень многое, что считала ненужным или устаревшим, включая поддержку строковых операций с портами ввода/вывода и контроллеров прерываний 8259, а также поддержку 32-битного режима в нулевом кольце защиты. Но все это решено оставить в прошлом – проект закрыт, пишет Tom's Hardware.

Один в поле не воин

Intel не дала внятных объяснений своего решения по умерщвлению потенциально перспективного проекта. На момент выхода материала она не выпустила ни одного процессора на x86S, равно как и другие чипмейкеры, включая AMD и китайскую Zhaoxin.

Intel лишь отметила, что хочет сосредоточиться на развитии оригинальной x86, которая за десятилетия своего существования обросла поддержкой технологий и функций, в современном мире почти или полностью не использующихся.

Помогать ей этом будет AMD – ее главный и, по сути, единственный серьезный конкурент на рынке х86-чипов. Как сообщал CNews, они решили объединить усилия для работы в этом направлении и осенью 2024 г. организовали своего рода альянс, состоящий из множества известных деятелей современной ИТ-индустрии

В их числе – Линус Торвальдс (Linus Torvalds). Это создатель Linux, известный еще и своей ненавистью к россиянам, особенно к тем, кто в течение многих лет помогал ему развивать Linux. Их он называет «кучкой русских троллей».

«Мы по-прежнему глубоко привержены архитектуре x86, о чем свидетельствует создание консультативной группы по экосистеме x86 в сотрудничестве с AMD и другими лидерами отрасли. Эта инициатива подтверждает нашу приверженность обеспечению прочного будущего для x86, опираясь на десятилетия совместимости программного обеспечения. Хотя мы отошли от инициативы x86S, мы по-прежнему сосредоточены на продвижении инноваций и сотрудничестве в рамках экосистемы x86», – заявил Tom's Hardware представитель Intel.

Возможно, есть логика

Решение Intel прекратить работу над x86S имеет смысл, уверены аналитики Tom’s Hardware. По их мнению, любые существенные изменения в спецификации потребуют сотрудничества с AMD для обеспечения полной интероперабельности и обратной совместимости. Такова природа 46-летней архитектуры x86 – Intel и AMD являются единственными двумя основными лицензиатами архитектуры x86, которые производят новые процессоры в больших объемах, создавая дуополию, требующую стандартизации.

Также лучше всего, если крупные поставщики программного обеспечения и другие участники экосистемы x86 предоставят свою полную поддержку, что является самой сутью того, почему компании создали консультативную группу по экосистеме x86. В этом плане лучше всего иметь единую, целостную экосистему, поскольку x86 сталкивается с новыми вызовами со стороны ARM как на потребительском рынке, так и на рынке центров обработки данных.

Наследия может и не быть

Intel не вносит никакой ясности относительно того, что в итоге будет с ее наработками по x86S. Сохраняется шанс их внедрения в х86 рамках развития этой архитектуры, но ни Intel, ни AMD, ни другие члены альянса это пока никак не комментируют.

Если это произойдет, это не будет односторонним решением со стороны Intel – наверняка сначала пройдет много обсуждений среди заинтересованных сторон, прежде чем будут внесены какие-либо далеко идущие изменения.