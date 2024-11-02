Монополия Microsoft и Intel действует. Новейшую серверную Windows научили работать даже на хилом двухъядерном Pentium, но забыли про ARM

Microsoft опубликовала требования к центральному процессору для своей серверной ОС Windows Server 2025. В них отсутствует упоминание процессоров на архитектуре ARM, есть лишь х86, но в список затесались даже очень слабые настольные процессоры Intel Pentium с всего лишь двумя ядрами. Это означает, что Windows Server 2025 можно установить даже на ПК начального уровня.

Сервер из базового компьютера

Корпорация Microsoft сообщила о доступности к приобретению и установке своей новой серверной ОС Windows Server 2025 и попутно раскрыла ее системные требования. Согласно этой информации, система работает исключительно с процессорами на архитектуре х86 и исключительно американских компаний AMD и Intel. В списке нет ни единого вендора серверных ARM-процессоров, в том числе основанной экс-президентом Intel компании Ampere, как нет и упоминания китайской компании Zhaoxin. Она тоже выпускает х86-процессоры.

Но что есть в списке, так это два настольных процессора Intel, притом не топовых Core i7 или i9, а совсем слабых Pentium, к тому же всего лишь двухъядерных. На это внимание обратил портал Neowin.

Два ядра, четыре потока

В список поддерживаемых Windows Server 2025 процессоров, состоящий из серверных Intel Xeon и AMD Epyc, затесались простенькие Intel Pentium GT7400 и GT7400T почти трехлетней давности. Это представители линейки Alder Lake-S, и в продажу они поступили в январе 2022 г.

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Это два почти одинаковых процессора – различаются они между собой лишь уровнем тепловыделения TDP и тактовой частотой. К моменту выхода материала оба чипа были представлены в официальной российской рознице – младший GT7400, к примеру, редакция CNews нашла в DNS, где он стоит 8400 руб.

Процессоры имеют по два ядра и четыре потока, подключаются через сокет LGA1700, поставляются с 6 МБ кэша третьего уровня и работают с оперативной памятью до DDR4-3200 и DDR5-4800. GT7400 имеет частоту 3,1 ГГц и TDP 35 Вт, у GT7400Т эти параметры составляют 3,7 и 45 Вт соответственно.

Снять с себя ответственность

Microsoft заранее ответила на все вопросы со стороны владельцев серверов на базе процессоров, не присутствующих в перечне поддерживаемых Windows Server 2025. «Список поддерживаемых процессоров выше сам по себе не определяет поддержку Microsoft для Windows Server. Список является предварительным условием для сертификации системы. Только системы на основе вышеописанных одобренных процессоров могут быть сертифицированы для Windows Server. Если не указано иное, Microsoft продолжит оценивать список процессоров для данной версии ОС и обновлять список по мере появления на рынке новых соответствующих процессоров», – говорится на сайте компании.

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Отметим, что на ARM-процессорах компании Ampere свои серверы собирают довольно крупные вендоры. Например, предпочтение им отдает компания Gigabyte.

Подробнее о системе

Windows Server 2025 была анонсирована в январе 2024 г. и стала доступна потребителям в начале ноября 2024 г. В ее основе лежит настольная ОС Windows 11 с интегрированным апдейтом 24Н2, от которого пока что больше вреда, нежели пользы.

«Windows Server 2025 – это последний выпуск Microsoft Long-Term Servicing Channel (LTSC) для Windows Server», – говорится на сайте корпорации.

Основная поддержка продлится до 9 октября 2029 г. Расширенная поддержка завершится 10 октября 2034 г.

Опциональное обновление

Переход на Windows Server 2025 можно отложить на долгие годы владельцам серверов сразу на четырех предыдущих сборках системы, поскольку все они еще официально поддерживаются Microsoft. Даже старая Windows Server 2012 R2, вышедшая 14 лет назад, будет получать обновления до 13 октября 2026 г., хотя и только за отдельную плату.

Расширенная поддержка Windows Server 2016 и 2019 завершится 12 января 2027 г. и 9 января 2029 г. соответственно. Что же до Windows Server 2022, то у нее еще даже не вышел срок основной техподдержки – она продлится до 13 октября 2026 г., а расширенная поддержка закончится 14 октября 2031 г.