Последний оплот Intel рухнул. AMD почти пинками выгоняет ее с рынка серверных процессоров. Epyc покупают лучше, чем Xeon

Доля Intel в сегменте серверных процессоров, где компания традиционно сильна, рухнула ниже 67% – это наихудший показатель за многие годы. Причина – в нарастающем давлении со стороны AMD, чьи процессоры Epyc с каждым разом продаются все лучше. Для Intel рынок серверных CPU долгое время оставался последним пристанищем, где она могла особо не беспокоиться о конкуренции со стороны AMD, но теперь это в прошлом.

Выкурить Intel

Компания AMD существенно увеличила свою долю на рынке серверных процессоров с архитектурой х86, пишет издание The Register со ссылкой на аналитику компании Mercury Research. Доля Intel по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) обвалилась ниже 67%, что является для нее наихудшим показателем как минимум за последние 10 лет.

Согласно статистике, Intel удерживает 66,8% рынка, у AMD – оставшиеся 33,2%. Может показаться, что до полной капитуляции Intel очень далеко, но на деле популярность и востребованность процессоров AMD Epyc растет невероятно быстрыми темпами.

Для сравнения, в IV квартале 2025 г. (1 октября – 31 декабря) AMD удерживала долю 30%, Intel – 70%. А в первой четверти 2025 г. у Intel было 72,8%, у AMD – 27,2%.

Intel Популярность Intel Xeon стремительно падает

Таким образом, всего за год AMD отвоевала сразу 6 процентных пунктов. И это при том факте, что у нее, в отличие от Intel, до сих пор нет своего производства, и она вынуждена заказывать производство процессоров сторонним контрактным вендорам, в частности, тайваньской TSMC.

Не нужен нам Ryzen, дайте Core

Напомним, мировой рынок х86-процессоров почти полностью поделен между Intel и AMD. Другие компании, за исключением китайской Zhaoxin, за которой стоит бывший конкурент Intel и AMD в лице фирмы Via, эта архитектура совершенно не интересует.

Они предпочитают более современные решения – ARM (Apple заменила чипы Intel на свои ARM-процессоры в 2020 г.) и RISC-V, а также суверенные разработки, как, например, китайская архитектура LoongArch. Она используется в китайских процессорах Loongson и, внезапно, в российских чипах «Иртыш».

В сегменте потребительских х86-процессоров, которые устанавливаются в ноутбуки и настольные ПК, Intel тоже постепенно проигрывает AMD. Продолжая из года в год выпускать чипы по давно устаревшему 10-нанометровому техпроцессу, она отстала от AMD с ее 4-нанометровыми решениями.

Однако в I квартале 2026 г. потребители проголосовали кошельком именно за 10-нанометровые настольные Core. Это единственный сегмент, где доля Intel выросла, хотя и не очень сильно – с 63,6% в IV квартале 2025 г. до 66,8% в I квартале 2026 г.

Годом ранее, в первой четверти 2025 г., доля Intel на рынке пользовательских настольных х86-процессоров находилась в пределах 72%. Иными словами, падение Intel продолжается, даже несмотря на временные улучшения.

Что касается х86-чипов для ноутбуков, то сейчас у Intel 71,7% против 28,3% у AMD, а год назад было 77,5% и 22,5% соответственно.

Итоговый результат

Если рассматривать рынок х86-процессоров в целом, то Intel по-прежнему остается на нем лидером, только далеко не таким непоколебимым, каким она была в I квартале 2017 г., за несколько месяцев до появления процессоров AMD Ryzen, Threadripper и Epyc первого поколения. Именно с них и началось постепенное разрушение монополии Intel.

За девять лет развития линеек Epyc и Ryzen AMD сумела увеличить свою суммарную долю до 32,6% в I квартале 2026 г. у Intel пока остаются 67,4%.

В IV квартале 2025 г. у AMD было 31,4%, у Intel – 68,6%, что уже говорит об ослаблении позиций Intel. Если сравнить результаты первой четверти 2026 г. с показателями аналогичного периода 2025 г., то это становится еще заметнее. На тот момент доля AMD равнялась 21,7%, доля Intel – 72,9%. Таким образом, за год AMD получила 5,5 процентных пункта, а Intel потеряла их же.

Пока нет прогнозов относительно того, с какими результатами обе компании завершат 2026 г. На их показателях может сказаться нежелание потребителей переплачивать, потому что их чипы за последние полгода успели подорожать в среднем на 15%, и еще потому, что ноутбуки на новейших Intel Wildcat Lake стоят дороже конкурирующего с ними MacBook Neo.