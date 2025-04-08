Выпущен сверхпростой Linux, чтобы работать и не отвлекаться. В нем нет интерфейса и браузеров, только текстовый редактор

Linux-дистрибутив Tinker WriterDeck превращает ноутбуки и настольные ПК в современные аналоги печатных машинок. В нем есть только текстовый редактор – нет ни браузера, ни даже интерфейса как такового. ОС позволяет не отвлекаться на веб-серфинг или мессенджеры и сосредоточиться только на наборе текста.

Ничего лишнего

Создан новый дистрибутив Linux под названием Tinker WriterDeck, который в корне отличается от подавляющего большинства современных ОС, ориентированных на обычных пользователей. Как пишет портал Liliputing, его главная особенность – в полном отсутствии каких-либо программ и даже возможности их установки.

Tinker WriterDeck лишена всего, даже выхода в интернет. Интерфейса у нее тоже нет, есть лишь текстовый редактор Tilde и больше ничего, нет даже редактора электронных таблиц. Установить эту столь необычную и максимально минималистичную систему можно почти на любой компьютер, даже если ему 15 лет. Подойдут модели с 64-битными чипами AMD и Intel. Процессоры на архитектуре ARM не поддерживаются. Разработчики не уточняют, заработает ли их ОС на компьютере с процессором китайской компании Zhaoxin, которая, как AMD или Intel, использует архитектуру х86.

Цель ясна и понятна

Tinker WriterDeck создавалась не с нуля. Это модифицированный дистрибутив Debian 12, из которого вырезали почти все компоненты. По сути, Tinker WriterDeck превращает любой ПК или ноутбук в современную печатную машинку для тех, чья работа связана с написанием или редактированием текстов. Это писатели, поэты, журналисты, редакторы и пр.

tinker.sh Ничего лишнего - только текст

За счет того, что в системе нет чего, помимо текстового редактора, пользователь не будет отвлекаться от работы ни на интернет, ни на мессенджеры, ни на что-либо другое. Существуют отдельные устройства, выполняющие ту же функцию, но они распространяются отнюдь не бесплатно.

В этом плане Tinker WriterDeck – более выигрышный вариант. Сама система распространяется с открытым кодом на полностью бесплатной основе, пишет Liliputing, и установить ее можно на имеющийся ноутбук или настольный компьютер, приобретать что-либо дополнительное не потребуется. Более того, даже не понадобится удалять основную систему – Tinker WriterDeck можно установить на отдельный раздел, а при наличии необходимых знаний – и вовсе на внешний накопитель.

Скорость – главное

ISO-образ системы «весит» немногим менее 800 МБ и доступен для свободного скачивания с официального сайта проекта или с «Архива интернета». По данным Liliputing, ввиду отсутствия в ОС интерфейса и прочих компонентов загружается она очень быстро – даже на старом ноутбуке Dell Inspiron серии 3000 с медленным винчестером вместо современного SSD на полную загрузку системы, начиная с нажатия кнопки включения, требуется лишь около 20 секунд.

tinker.sh Инструкция к системе

Важно отметить, что Tilde – это именно текстовый редактор, а не текстовый процессор, то есть полноценным аналогом Word его назвать нельзя. Скорее, это заменитель «Блокнота» – в нем можно менять тему оформления, но, к примеру, нельзя проверять орфографию. Придется полагаться на только собственные знания грамматики и пунктуации.

Также в Tilde нет автосохранения. С другой стороны, многие текстовые процессоры перегружены функциями, которые никогда не понадобятся подавляющему большинству пользователей. В Tilde их нет по умолчанию.

Небольшие неудобства

Tinker WriterDeck не имеет интерфейса как такового, но способна работать с файловой системой. Пользователям придется выучить ряд базовых команд, чтобы открывать, удалять и переименовывать файлы. В этом плане система очень похожа на Microsoft DOS. Список команд размещен на сайте проекта.

Сохранять файлы можно как в память компьютера, так и на внешние носители. Есть поддержка USB-флешек, что позволяет переносить документы с одного компьютера на другой.

При необходимости Tinker WriterDeck позволит подключиться к интернету, но, опять же, через текстовые команды. Браузер не откроется, однако можно будет настроить синхронизацию с облачными хранилищами, будь то Google Drive, Dropbox, Nextcloud и пр.