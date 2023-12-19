Неизвестная китайская компания создала «уникальные» процессоры с 48 ядрами и архитектурой х86. Они во всем лучше Intel Core

Малоизвестная китайская компания Montage Technology создала серию процессоров с ядрами от 16 до 48 и вплоть до 350 МБ кэша третьего уровня. При всем этом они базируются на архитектуре х86, как процессоры Intel и AMD. До сегодняшнего дня об этих чипах ничего не было известно, но никакого чуда Montage Technology на самом деле не сотворила.

Процессор с сюрпризом

Компания Montage Technology из Китая показала новую линейку своих процессоров Jintide, способные нести в себе от 16 до 48 ядер и обрабатывать вплоть до 96 потоков инструкций, пишет портал Tom’s Hardware. Все чипы ориентированы на использование в центрах обработки данных и являются серверными – у одного из них уровень тепловыделения TDP достигает 350 Вт, что довольно много для настольных CPU, но вполне приемлемо для серверных.

Кажется, что благодаря Montage Technology Китай наконец-то заполучил производительные чипы собственной разработки, да еще и с архитектурой х86, как у современных процессоров Intel и AMD. И действительно, очень похоже, что так и есть, но на деле все обстоит совершенно не так.

Фото: Montage Technology Один из новейших китайских клонов Xeon

На теплораспределительных крышках новинок Montage Technology и правда есть ее логотип, а также идентификационный номер модели, но это почти единственное, что есть китайского в этих процессорах. Почти все, что сделала Montage Technology – это нанесла на крышки свою маркировку, а под ними скрываются процессоры Intel Xeon.

Копирование – это не воровство

Montage Technology не стала копировать старые процессоры – вся линейка ее процессоров Jintide пятого поколения – это клоны новейших Intel Xeon пятого поколения в линейки Emerald Rapids, премьера которых состоялась в первой половине декабря 2023 г. Различия заключаются, по большей части, в названиях процессоров – все основные характеристики скопированы подчистую, то есть, технически, была заменена крышка, которая защищает кристалл процессора от повреждений и помогает лучше отводить тепло от него.

Процессоры Jintide пятого поколения

Процессор Идентификационный номер Ядра / потоки Базовая / пиковая частота (ГГц) Кэш L3 (МБ) TDP (Вт) C8558P M88JTMC8558P 48 / 96 2,7 / 4 260 350 C6548Y+ M88JTMC6548Y+ 32 / 64 2,5 / 4,1 60 250 C5520+ M88JTMC5520+ 28 / 56 2,2 / 4 52,5 205 C6542Y M88JTMC6542Y 24 / 48 2,9 / 4,1 60 250 C4514Y M88JTMC4514Y 16 / 32 2,6 / 3,4 30 150

Источник: Tom's Hardware

Пока неизвестно, как Intel отреагирует на появление в Китае китайских же копий своих процессоров, но нельзя не отметить, что она и сама частично замешана в этом. Почти восемь лет назад, в 2016 г., Intel стала стратегическим партнером Montage Technology и китайского университета Цинхуа (Tsinghua University), и в рамках этого партнерства трио работало над решением ряда вопросов безопасности центральных процессоров, используемых в китайских дата-центрах. На тот момент Китай и США не враждовали и не вели торговую войну (она началась в 2018 г.), и такое сотрудничество было вполне возможным.

Щепотка эксклюзивности

На каких условиях Montage Technology выпустила свои новые процессоры, и кто именно занимается его производством еще предстоит выяснить. Не исключено, что производство организовано в Китае, поскольку, как стало известно в декабре 2023 г., у Китая есть доступ к 7- и даже 5-нанометровым нормам выпуска микросхем. Для современных чипов Intel эти технологии пока недостижимы – они все 10-нанометровые, что, в теории, упрощает Китаю задачу по их выпуску.

Фото: zhang kaiyv / Unsplash Китай все же внес свои изменения в процессоры, притом на аппаратном уровне

Превращение Intel Xeon в Montage Jintide хоть и касается, в основном, маркировки на крышке, но все этим одним только бейджинжинирингом не ограничивается. По данным Tom’s Hardware, инженеры Montage Technology все же добавляют в них свои уникальные аппаратные технологии, в частности, дополнительные блоки шифрования. Также в китайских клонах новых Xeon имеются пара встроенных аппаратных «фишек» для мониторинга и повышения аппаратной безопасности.

Списывай, но не полностью

Montage Technology – хоть и малоизвестный, но при этом не новый игрок на рынке центральных процессоров. Чипы Jintide первого поколения увидели свет в 2019 г., и это тоже были клоны актуальных на тот момент процессоров Intel Xeon.

Линейка Jintide пятого поколения хоть и повторяет серию Intel Xeon пятого поколения, но при этом отличается от нее. Например, Montage Technology не стала копировать абсолютно всю линейку – ее логотипа не будет 52-, 56-, 60- и 64-ядерных процессорах, и они, в отличие от новых Xeon, не умеют обрабатывать 128 потоков инструкций одновременно.

При этом очень легко понять, какие именно чипы были скопированы китайцами – это очевидно не только по характеристикам, но и по маркировке, которую они не стали менять до неузнаваемости. Компания лишь добавила литеру «С» в качестве префикса к названиям оригинальных чипов Xeon, и получилось, что, к примеру, китайские C8558P, C6548Y+ и C5520+ – это американские Xeon Platinum 8558P, Xeon Gold 6548Y+ и Xeon Gold 5520+ соответственно, тогда как C6542Y и C4514Y являются копиями Xeon Gold 6542Y и Xeon Silver 4514Y.

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Montage Technology не раскрывает цены на процессоры Jintide пятого поколения, тогда как стоимость оригинальных чипов Intel уже известна. Так, Xeon Platinum 8558P продается за $6759, а Xeon Gold 6548Y+ обойдется в $3726.

Стоит отметить, что в Китае существуют действительно оригинальные процессоры с архитектурой х86, не являющиеся клонами чипов AMD или Intel, за ними стоят китайские власти и компания Via – в прошлом заметный игрок на миром рынке процессоров. Выпускаются они под брендом Zhaoxin.