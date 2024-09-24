В России запатентована первая отечественная микросхема памяти DDR5, ничем не уступающая западным аналогам

«Мегаполис-Телеком регион» запатентовала микросхему оперативной памяти собственной разработки, которая относится к современному классу DDR5. Это первый российский модуль подобного рода – все продающиеся в стране планки ОЗУ построены исключительно на иностранных чипах. Но пока это лишь патент – компания не торопится организовывать производство новинки.

DDR5 по-русски

Редакция CNews обнаружила в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент российской компании «Мегаполис-Телеком регион» на отечественный модуль оперативной памяти стандарта DDR5. К моменту выпуска материала это был самый современный стандарт ОЗУ, и еще даже не все процессоры, доступные в рознице, умели с ним работать.

Модуль ОЗУ – это микросхема памяти, чип, монтируемый на планке, которая в дальнейшем вставляется в соответствующий слот материнской платы компьютера или ноутбука. В некоторых случаях микросхемы распаиваются непосредственно на системной плате, без дополнительных слотов и планок.

На регистрацию патента потребовался едва ли не рекордно короткий промежуток времени – заявку разработчики подали 19 июля 2024 г., а номер патента был присвоен изобретению спустя всего полтора месяца, 9 сентября 2024 г. сертификат действует до 9 сентября 2034 г., то есть в течение ровно 10 лет с момента выдачи. Номер патента – 2024630175.

Патент на память DDR5

Технология, описываемая в патенте, называется «Топология интегральной микросхемы памяти DDR5 К1661РП1ВЯ». Представители компании «Мегаполис-Телеком регион» подтвердили редакцию факт получения сертификата. «Все верно, мы действительно получили патент на топологию интегральной микросхемы», – сообщили они CNews.

Не хуже аналогов

Ключевым отличием модулей памяти DDR5 от DDR4 является гораздо более высокая производительность при меньшем потреблении энергии. Стандарт появился в 2020 г., и по мере распространения соответствующие планки памяти становятся все более доступными как в плане широты выбора, так и в плане розничной цены.

Судя по приведенному в патенте описанию, отечественная микросхема DDR5 К1661РП1ВЯ своим иностранным аналогам не уступает. Ее планируется изготавливать в корпусе FBGA для поверхностного монтажа на модулях (планках) RAM, «требующих большой плотности памяти и высокой пропускной способности».

По утверждению разработчиков, созданная ими микросхема имеет эффективную тактовую частоту в диапазоне 4800-5600 МГц и может работать при температуре от 0 до +85 градусов Цельсияя. Ее пропускная способность составляет 38400 Мбит/с.

Каждая микросхема DDR5 К1661РП1ВЯ имеет объем 2 или 4 ГБ и рассчитана на напряжение питания 1,1 В. Что еще более важно, микросхема имеет встроенный код коллекции ошибок ЕСС, что, в теории, позволяет использовать ее в планках оперативной памяти, предназначенных для серверов – в них эта технология востребована намного чаще, нежели в настольных ПК и ноутбуках.

Valentine Tanasovich / Pexels О производстве микросхемы и планок памяти на ее основе речи пока нет

Также в описании к патенту приведены следующие характеристики: дифференциальные тактовые входы (СК, СК#), двунаправленный строб данных DQS, фиксация данных по восходящему и спадающему фронту строба данных, а также поддержка режимов максимального энергосбережения и автоматического обновления с внутренней температурной компенсацией (TCAR). Помимо этого, микросхеме реализована поддержка режимов LPASR (автоматическое самообновление с низким энергопотреблением) и обновления Self Refresh и Auto Refresh.

Для сравнения, к моменту выпуска материала в российской рознице была доступна планка памяти DDR5 модели Team Group серии Elite с модельным номером TED58G4800C40016 и объемом 8 ГБ. Она стоит 3400 руб. и располагает кодом коррекции ошибок ECC, а также тактовой частотой 4800 МГц.

Слишком мало информации

Разработчики микросхемы DDR5 К1661РП1ВЯ не спешат раскрывать подробности о своем запатентованном изобретении. На вопрос редакции, готова ли микросхема к производству, или это всего лишь патент, представители «Мегаполис-Телеком региона» не ответили, также не уточнив, как долго длилась разработка, на каком этапе находится разработка, принимали ли в ней участие иностранные специалисты, и какой техпроцесс нужен для выпуска микросхем. Напомним, что в России пока отсутствует современное производство полупроводников – максимум, что доступно – это 65-нанометровый техпроцесс родом из начала XXI века. В компании отдельно подчеркнули, что «производство микросхем на территории России в ближайший месяц-два не планируется».

Невозможность предоставить редакции CNews необходимую информацию представители компании-разработчика аргументировали антироссийскими санкциями Запада. «К нашему сожалению, из-за санкционной политики западных стран в отношении Российской Федерации мы не можем разглашать детали», – сказали они.

По их словам, данный проект имеет «статус конфиденциальности».

Подробнее о разработчике

Компания «Мегаполис-Телеком регион» основана в Иркутске в 2000 г. Ее уставный капитал с июля 2022 г. составляет 30 тыс. руб. К моменту выпуска материала компанией в равных долях владели Игорь Савин и Валерий Коростилев, являющийся также ее генеральным директором (данные сервиса «Контур.Фокус». С 2010 г. ее уставный капитал был равен 10 тыс. руб., в сентябре 2021 г. был увеличен до 20 тыс. руб.

При этом на сайте указано, что компания работает с 2009 г., а не с 2000 г. Там же сказано, что она «является прямым дистрибьютором профессиональных систем безопасности на транспорте в России и стран СНГ», а также «разрабатывает готовые решения в данной отрасли для заказчиков Нефте-газового и Энергетического секторов».

У компании четыре вида деятельности, основной среди которых – это «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением» (код ОКВЭД 46.51). Также она занимается «производством компьютеров» (26.20.1), «деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» (63.11.1) и «арендой интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав» (77.40).

За все годы своего существования «Мегаполис-Телеком регион» приняла участие в 167 гостендерах на общую сумму 170,4 млн руб. Выиграть удалось 27 из них на 67,5 млн руб. в сумме.

По информации «Контур.Фокуса», штат компании насчитывает 13 человек. 2023 г. «Мегаполис-Телеком регион» завершила с выручкой в размере 380,8 млн руб – она выросла на 23% год к году. Чистая прибыль за тот же период – 14,6 млн руб.