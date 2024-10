Создатель Linux: «Я сыт по горло глючным оборудованием!» Линус Торвальдс обвинил «дырявые» чипы Intel в «кривости» операционных систем

Линус Торвальдс заявил, что в сбоящих операционных системах виноваты разработчики «железа», в особенности Intel. Он считает, что из-за кишащих уязвимостями процессоров Intel разработчикам Linux приходится вносить слишком много правок в ядро, и что именно из-за процессоров в современных ОС так много «дыр».

Я не виноват. Это все они

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) внезапно обрушился с критикой на производителей аппаратного обеспечения и свалил на них всю вину за уязвимости и сбои в операционных системах. Как пишет Tom’s Hardware, отдельно Торвальдс прошелся по компании Intel, припомнив ей весь тот ворох «дыр», которые были обнаружены в ее процессорах за последние несколько лет. Важно подчеркнуть, что в своих высказываниях Торвальдс упомянул только Intel, но эксперты портала WCCFTech настаивают, что он также обращался к AMD, Nvidia и прочим разработчикам «железа».

«Честно говоря я чертовски сыт по горло глючным оборудованием и чисто теоретическими атаками, которые никогда не применялись на практике», – заявил Торвальдс (Honestly, I'm pretty damn fed up with buggy hardware and completely theoretical attacks that have never actually shown themselves to be used in practice). После этого Торвальдс добавил: «Я думаю, что на этот раз мы дадим отпор разработчикам оборудования и скажем им, что это *ИХ* чертова проблема, и если они даже не удосуживаются сказать «да» или «нет», мы просто будем сидеть сложа руки» (So I think this time we push back on the hardware people and tell them it's *THEIR* damn problem, and if they can't even be bothered to say yay-or-nay, we just sit tight).

Wikipedia Торвальдс за словом в карман не полезет

Завершил свой выпад в сторону Intel Торвальдс следующей фразой: «Черт возьми, давайте возложим ответственность на того, кто виноват, а не просто возьмем любую случайную фигню из плохого оборудования и скажем: "О, это *может* быть проблемой"» (Dammit, let's put the onus on where the blame lies, and not just take any random shit from bad hardware and say 'oh, but it *might* be a problem).

Надо отметить, что в том, что Core и Ryzen в этом плане количества всевозможных «дыр» в них действительно могут походить на швейцарский сыр, Торвальдс совершенно прав. В последние годы CPU Intel и AMD содержат много уязвимостей – устранение части из них снижает производительность процессора, другие починить в принципе невозможно, а третьи пока еще не выявлены.

Что взбесило Торвальдса

Откровенная критика из уст Торвальдса посыпалась на Intel после того, как он выразил недовольство процессорами Intel Arrow Lake и Lunar Lake. Он прошелся по их аппаратным недостаткам, из-за которых, по его словам, нужно вносить массу правок в ядро Linux.

А первопричиной всего этого стал негатив Торвальдса в сторону технологии линейной адресной маскировки (Linear Address Masking, LAM) в процессорах Arrow Lake и Lunar Lake. За счет нее в CPU могут использоваться нетранслированные биты адреса для хранения метаданных. Нововведение впервые появилось в процессорах Intel Core 12 поколения, вышедших в конце 2021 г. – оно нужно для повышения безопасности памяти, но при этом, как оказалось, оно мешает быстрой и стабильной работе ядра Linux.

Попытка оправдаться

Информация о гневе Торвальдса дошла до Intel, и ее инженер Кирилл Шитемов (Kirill Shitemov) прокомментировал высказывание создателя Linux, пишет Tom’s Hardware. Он сообщил, что технология LAM действительно имеет свои недочеты, и что они будут устранены с релизом новой технологии – LASS или Linear Space Separation Support. Это новая функция безопасности для защиты адресного пространства.

К слову, у AMD есть похожая на LAM технология – Upper Address Ignore (UAI). Она появилась с переходом AMD на процессорную архитектуру Zen 4 и впервые была внедрена в чипы Ryzen 7000.

Торвальдс – правдоруб

Линус Торвальдс в последние месяцы и годы весьма активно критикует всех подряд – и разработчиков аппаратного обеспечения, и программистов. Например, летом 2023 г. он назвал технологию AMD fTPM «дебильной» (stupid) и призвал отключить ее. «Let's just disable the stupid fTPM hwrnd thing», – заявил тогда Торвальдс.

fTPM представляет собой модуль безопасности, применяемый исключительно на платформах AMD. В некотором роде это аналог модуля безопасности TPM, который чаще всего встречается в ПК на процессорах Intel. WCCFTech пишет, что fTPM и правда иногда создает трудности если не разработчикам ПО, то как минимум пользователям. Она может вызывать подтормаживания ОС или вовсе ломать ее, после чего приходится принудительно перезагружать ПК, чтобы она вновь заработала.

Что касается программистов, то в них Торвальдса бесит очень многое. Как оказалось, он не любит особо грамотных программистов, способных строить предложения не только из подлежащего и сказуемого, и знающих, к примеру, что такое страдательный залог.

Также он терпеть не может тех, кто присылает ему коммиты за несколько часов до релиза нового ядра. Ему, по его словам, приходится из-за этого работать в авральном режиме.

Но стоит отметить, что Торвальдс хоть и позволяет себе спускать всех собак на тех, кто его раздражает, но определенные «красные линии» не переступает. Он старается выражаться корректно, хотя раньше за ним подобного не наблюдалось. Несколько лет назад он запросто мог сказать разработчикам, что у них «поврежден мозг» (brain-damaged) или что у них «д….о вместо мозгов» (shit-for-brains).