Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Сделано на «Микроне»: первый отечественный UHF чип с дальностью до 14 метров

«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представил новую отечественную UHF микросхему для радиочастотных идентификационных (RFID) меток, предназначенных для маркировки. Первый российский UHF чип с дальностью считывания до 14 м готов к серийному производству. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Микросхема М25v4 разработана «Микроном», работает на частоте 867 МГц, имеет пользовательскую память 64 бит, память EPC (электронный код продукта) 192 бит, достаточную для записи уникального идентификатора или иных характеристик маркированного объекта. В составе метки считывается на расстоянии до 14 м на различных поверхностях со стабильными параметрами, в том числе при внешнем воздействии, и соответствует самым высоким требованиям безопасности рынка идентификации.

Функциональные возможности микрочипа позволяют применять его для решения широкого спектра задач цифровизации производственных и бизнес-процессов, сквозной аналитики и прикладных технологических решений.

Не ИБ единым: как бизнесу защититься от физических, техногенных, пожарных и других рисков?
Безопасность

«На 100% отечественная разработка позволит полностью локализовать производство RFID меток на территории Российской Федерации для обеспечения технологического суверенитета страны. Микросхема готова к серийному производству и успешно заменит аналоги зарубежных производителей. Производство меток с новым чипом запланировано на 2025 г.», — сказал Анатолий Резник, директор по прикладным изделиям РЧ-идентификации АО «Микрон».

«Микрон» имеет собственную RFID лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот, что позволяет учитывать индивидуальные требования заказчика при нестандартных задачах и материалах, а также собственное серийное производство RFID продукции – в продуктовой линейке более 200 видов различных меток и модификаций с разным набором технических характеристик и свойств, в зависимости от задач, условий и сценариев применения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: