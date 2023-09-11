Беспроводные наборы A4Tech Fstyler FGS1035Q и FGS1110Q

Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FGS1035Q и FGS1110Q из серии Fstyler. В клавиатурах с защитой от влаги используется запатентованная А-образная раскладка. Манипуляторы с регулируемым разрешением обеспечивают высокую точность отклика. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Комплекты подключаются по радиосвязи на частоте 2?4 ГГц. Рабочий диапазон до 15 метров позволяет комфортно разместить клавиатуру и мышь на рабочем столе. Частота опроса девайсов составляет 125 Гц.

Для комплекта FGS1035Q предлагается два варианта расцветки: черный/серый и черный/синий. Клавиатура и мышь из комплекта FGS1110Q поставляются в черно-серой расцветке.

A4Tech Fstyler FGS1035Q и FGS1110Q

Беспроводной набор FGS1035Q

На клавиатуре FGKS10Q размещается 104 клавиши, включая горячие мультимедийные клавиши Fn. Запатентованная А-образная раскладка клавиш имитирует естественное положение рук, обеспечивая максимальный комфорт при работе с моделью. Технология QuietKey помогает сконцентрироваться на выполнении задач, уровень шума при нажатии наборе текста снижен с 35 дБ до 19 дБ. Высокоэластичная силиконовая мембрана обеспечивает мягкий ход клавиш. Клавиатуры защищена от брызг воды и не боится случайного попадания влаги. Для работы требуется одна АА-батарейка.

Мышь FG35S оснащена оптическим сенсором с регулируемым разрешением 1200/1600/2000 DPI. Две боковые кнопки имеют предустановленные функции “вперед” и “назад”, их можно перенастроить при помощи ПО 16-в-1. Высокое качество деталей позволяет совершить до 5 млн нажатий. Уровень шума при кликах мышью снижен до 15 дБ. Эргономичный дизайн корпуса рассчитан на правую руку. Для работы требуется одна АА-батарейка. С кнопкой питания на задней панели мышь можно выключить и взять в дорогу.

Беспроводной набор FGS1110Q

Клавиатура FGKS11Q вмещает 86 клавиш, включая горячие мультимедийные клавиши Fn. А-образная раскладка предлагает максимальный комфорт во время работы за счет имитации естественного положения рук. Запатентованная технология QuietKey значительно снижает уровень шума при нажатии клавиш – с 35 дБ до 19 дБ.

Тихий набор текста позволяет сосредоточиться на работе и не мешает другим людям. Высокоэластичная силиконовая мембрана гарантирует удобство при использовании клавиатуры. Модель защищена от случайного попадания воды. Для работы требуется две ААА-батарейки. Компактный размер делает клавиатуру решением для ограниченного рабочего пространства.

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В мыши FG10S установлен оптический сенсор с настраиваемым разрешением 1200/1600/2000 DPI, что обеспечивает точность в управлении. Предусмотрено четыре кнопки, ПО 8-в-1 позволяет назначить на кнопку программирования до восьми различных действий. Бесшумное нажатие помогает фокусироваться на главном, а кнопка питания на задней панели делает мышь идеальным спутником в дороге. Для работы требуется одна АА-батарейка.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров.