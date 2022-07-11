A4Tech представила беспроводной набор Fstyler FB2535C

Компания A4Tech представила беспроводной набор FB2535C. В него входят тонкопрофильная клавиатура FBK25 и мышь FB35C со встроенным аккумулятором. Беспроводной набор дополняет линейку Fstyler и предназначен для офисной работы. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура FBK25 представляет собой полноразмерное решение в компактном форм-факторе. Двухсекционная конструкция клавиатуры сэкономит максимум места на рабочем столе. Также модель отличается наличием подставки под смартфон или планшет над основной раскладкой клавиш. Подставка позволяет расположить на клавиатуре планшет или смартфон с диагональю до 6,8 дюйма. Благодаря этому пользователь может осуществлять мониторинг входящих сообщений или размещать дополнительную информацию перед глазами.

Клавиши клавиатуры FBK25 с углублениями и имеют короткий мягкий ход, благодаря чему увеличивается скорость набора текста. Для долговечности буквы на клавишах нанесены с помощью лазерной гравировки – это делает их устойчивыми к стиранию и выцветанию. Имеется и быстрый доступ к мультимедийным и интернет-функциям с помощью комбинаций клавиш FN + F1-F12.

Устройство имеет два беспроводных типа подключения: по Bluetooth и радиоканалу с частотой 2,4 ГГц. Одновременно возможно подключить до четырех устройств, переключение между ними осуществляется мгновенно. Также возможна быстрая смена раскладки с одной операционной системы на другую.

Клавиатура оснащена ножками с нескользящим покрытием, они исключают смещение во время работы даже на гладкой поверхности. Завершают картину прослойка из эластичной силиконовой мембраны, которая защищает устройство от пролива жидкости, и встроенные стоки, способные быстро отвести жидкость от электрических компонентов. Устройство работает при помощи одной батареи типа «АА».

Манипулятор Fstyler FB35C рассчитан на правшей и способен подключаться как по Bluetooth, так и радиоканалу с частотой 2,4 ГГц. В обоих случаях устройство имеет стабильное подключение на расстоянии до 10 метров. Одновременно можно подключиться сразу к трем устройствам – двум по Bluetooth и еще одному с помощью комплектного Nano USB-ресивера. Переключение между подключенными устройствами осуществляется с помощью одного щелчка мыши.

Устройство оснащено шестью кнопками, две из них предустановлены как функции «вперед» и «назад», и находятся на левой стороне корпуса. С помощью фирменного ПО возможна их настройка на усмотрение пользователя. Функция «16 в одном» позволяет запрограммировать кнопку на выполнение необходимый действий при помощи 16 определенных движений. Мышь оснащена сенсором оптического типа, доступны следующие значения DPI: 1200-1600-2000-2400.

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За автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 500 мАч. Его подзарядка обеспечивается с помощью комплектного кабеля с разъемом Type-C. Отверстие для зарядки расположено на передней части мыши под колесом прокрутки, благодаря этому возможно пользоваться устройством даже во время зарядки. О низком уровне заряда сообщит индикатор, расположенный на нижней части устройства – он будет светиться красным при уровне заряда менее 25%. Такой способ питания позволяет сэкономить на батарейках и снизить пагубное влияние на окружающую среду.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.