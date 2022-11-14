Беспроводная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 доступна в трех новых цветах

Производитель компьютерной периферии A4Tech расширил ассортимент существующих вариаций беспроводной клавиатуры FBK30 из серии Fstyler. Теперь девайс доступен в черно-сером, зеленом и розовом цветах. Новинки компактны и оснащены обширным арсеналом функций. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 выполнена в сдержанном стиле, однако, сглаженные углы и винтажные круглые клавиши смягчают внешний вид и делают дизайн узнаваемым и запоминающимся. Новые цветовые решения подойдут для любого интерьера. Боковые клавиши отличаются цветом от корпуса. Черно-серая модель со светлыми боковыми клавишами и желтой маркировкой смотрится теплее черного оригинала, при этом не теряя формальной строгости. Розовое исполнение с темно-розовыми боковыми и белыми центральными клавишами выглядит ярко, а бирюзовая клавиатура с пастельно-желтыми боковыми и белыми центральными клавишами получилась динамичной, но при этом не агрессивной.

У A4Tech Fstyler FBK30 есть встроенная подставка для планшета, благодаря которой на клавиатуре можно разместить мобильные девайсы в подходящем для комфортного просмотра положении.

Круглые кейкапы с низким профилем делают печать особенно удобной. Запатентованная инновационная технология QuietKey была разработана специально, чтобы снизить уровень шума при работе с клавиатурой со стандартных 35 дБ до 14 дБ.

Клавиатура подсоединяется как через Bluetooth, так и посредством Nano USB-ресивера – расстояние эффективного подключения достигает 10 метров. Работает FBK30 от единственной АА батарейки, которой хватает на срок до 24 месяцев.

Хотя размеры клавиатуры и число клавиш сокращены по сравнению со стандартными, это не помешало ей обзавестись множеством дополнительных функций. Из 86 клавиш 12 – мультимедийные, и активируются при одновременном нажатии с клавишей Fn. Также, клавиатура совместима как с Windows и Mac, так и с iOS и Android и обладает функцией легкого переключения между раскладками, подходящими для каждой из этих операционных систем. Кроме того, к клавиатуре можно подключить сразу четыре устройства: три через Bluetooth, и одно через радиоканал 2.4G.

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Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.