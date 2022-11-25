Fstyler FH300U: стереогарнитура с чистым звучанием от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила эргономичные наушники FH300U из серии Fstyler. Они поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и всенаправленным микрофоном. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Встроенный в гарнитуру цифровой процессор DSP (Digital Signal Processing) обеспечивает высокое качество цифровой обработки звука и уменьшает нежелательный фоновый шум.

Новинка оснащена 50-миллиметровыми драйверами, которые воспроизводят звук в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Чувствительность динамиков составляет 100 дБ, а импеданс равен 16 Ом.

Всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления уберет лишние звуки, чтобы во время разговора с друзьями или рабочих онлайн-встреч собеседник мог отчетливо слышать голос говорящего. Микрофон работает в диапазоне 100 Гц - 10 кГц и обладает чувствительностью в -44 дБ.

Устройство оснащено двойным оголовьем, металлический каркас которого предотвращает деформацию и обеспечивает прочность и долговечность. За комфортную посадку гарнитуры отвечает адаптивное оголовье благодаря мягкой ленте.

Мягкие амбушюры из экокожи удобно прилегают к ушам, а также создают дополнительную шумоизоляцию. Колесико регулировки громкости расположено прямо на чашке наушников.

Устройство оснащено круговой LED подсветкой с семью цветами. Такое оформление поможет найти наушники в полной темноте. Модель подключается к компьютеру через USB-разъем с помощью 2-метрового плетеного кабеля.

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Гарнитура Fstyler FH300U подойдет как для прослушивания музыки и просмотра фильмов, так и для важных звонков по работе.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.