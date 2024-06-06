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Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новую беспроводную гарнитуру BH230 из серии Fstyler. Наушники получили микрофон с шумоподавлением и поворотным механизмом. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

40-мм динамики воспроизводят частоты с диапазоном 20 Гц - 20 кГц. Чувствительность модели достигает 98 дБ, импеданс – 32 Ом.

Для комфортного общения предусмотрен однонаправленный микрофон. Частотный диапазон составляет 100 Гц - 10 кГц, чувствительность доходит до -42 дБ. Функция шумоподавления обеспечивает чистый звук во время звонков. Благодаря поворотному механизму микрофон можно регулировать в пределах 270° и отодвигать в те моменты, когда он не используется. Для полного отключения необходимо произвести двойное нажатие кнопки, расположенной у основания микрофона.

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Merlion
Fstyler BH230 от A4Tech

Регулируемое оголовье и мягкие амбушюры легко подстраиваются под носителя, гарнитура не вызывает дискомфорта во время использования. Функциональные кнопки управления расположены непосредственно на чашах наушников.

Подключение при помощи Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильную связь в радиусе до 10 м. Аккумулятор 400 мАч позволяет слушать музыку до 55 часов. Девайс заряжается через порт Type-C, полное время зарядки занимает до 1,5 часа. В комплекте предусмотрен 50-см кабель для подзарядки. Наушники имеют складной дизайн и весят 156 г.

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Беспроводная гарнитура BH230 поставляется в белом и черном цветах. Модель подойдет как в качестве офисной периферии, так и для личного пользования.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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