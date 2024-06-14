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Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила проводную гарнитуру FH150U из серии Fstyler. Модель укомплектована регулируемым оголовьем. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Гарнитура FH150U оснащена 40-мм динамиками, поддерживающими двухканальный стереозвук. Частотный диапазон наушников составляет 20 гц - 20 кГц, чувствительность доходит до 98 дБ, импеданс – 32 Ом.

Наушники помогают всегда оставаться на связи с друзьями и коллегами. Для этого в модели установлен однонаправленный микрофон с частотным диапазоном 100 Гц - 10 кГц и чувствительностью -42 дБ. Функция шумоподавления маскирует посторонние звуки. Поворотная конструкция дает возможность настроить расположение под себя, чтобы добиться наиболее оптимального звучания, либо отодвигать микрофон, когда он не используется.

Модель подключается через USB-порт при помощи 2-метрового кабеля. На проводе расположен контроллер для управления звуком и микрофоном, кнопки регулирования громкости защищены от ошибочного нажатия. Регулируемое оголовье из экокожи позволяет подстроить гарнитуру под конкретного пользователя, а амбушюры из мягкой экокожи плотно прилегают к ушам. Без кабеля наушники весят 123 г, так что даже длительное ношение не вызывает дискомфорт.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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