Универсальные устройства для работы и отдыха: новые проводные мыши от A4Tech Fstyler

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые проводные мыши Fstyler FM26, FM26S и FM45S. Вариативность цветовых комбинаций от классических черного и белого вариантов до более пастельных оттенков позволяет подобрать девайс под любой вкус. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Fstyler FM26 и FM26S

Оптический сенсор с регулируемым разрешением 800 / 1000 / 1200 / 1600 DPI обеспечивает плавное и точное отслеживание на любой поверхности. На мыши расположено четыре кнопки. ПО 8-в-1 позволяет назначить на кнопку программирования до восьми разных действий и подстроить девайс под свои рабочие задачи.

Универсальные устройства для работы и отдыха: новые проводные мыши от A4Tech Fstyler

Расширенное колесо прокрутки делает управление максимально комфортным, а пылестойкая конструкция увеличивает срок службы. У модели FM26S уровень шума при нажатии снижен до 13 дБ, так что даже ночные сессии за компьютером не потревожат близких.

Для подключения используется 1,5-метровый USB-кабель. Подсветка White дополняет дизайн моделей, а также упрощает работу с мышью в темное время суток. Симметричный корпус подходит как для правой, так и для левой руки.

Fstyler FM45S Air

Модель Fstyler FM45S Air с оптическим сенсором предлагает настройки DPI 1000 / 1200 / 1600 / 2400. Также можно изменять частоту опроса, доступны значения 125 / 250 / 500 / 1000 Гц. Это позволяет подобрать оптимальный уровень задержки мыши и переключаться между более плавным и быстрым отслеживанием.

Семь функциональных кнопок включают в себя боковые «вперед» и «назад», а также кнопку скриншота. Для снимка экрана доступно четыре разных режима: произвольная форма, прямоугольник, окно или весь экран. Уровень шума при нажатии составляет 15 дБ.

Технология [Desk + Air] без всякого программного обеспечения превращает мышь в мультимедийный контроллер при подъеме в воздух. Чтобы добиться максимального комфорта в любом сценарии, достаточно воспользоваться тремя режимами настройки «Мультимедиа», «Офис», «Игры». Дополнительные функции доступны после скачивания ПО Mouse Master. 256 КБ встроенной памяти позволяют сохранить все настройки и использовать их на других компьютерах.

Модель подключается при помощи 1,5-метрового кабеля. Дизайн корпуса рассчитан на правую руку.

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Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 году в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.