Новые проводные клавиатуры от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и эргономичным дизайном с приятным внешним видом. Об этом CNews сообщили представители Merlion,

Клавиатуры A4Tech Fstyler FX60 и FX60H

Новинки поставляются в двух расцветках: серой и темно-серой, клавиши у обеих моделей черного цвета. Их традиционный лаконичный облик будет одинаково уместен дома и в офисе. Вместе с тем, светодиодная подсветка добавляет визуальное разнообразие и облегчает ввод текста в темноте, что особенно пригодится любителям игр. У светлой модели это – Neon, а у темной – White.

В клавиатурах FX60 и FX60H используется особый ножничный механизм, чтобы соединить кейкап со стержнем. Это существенно снижает нужную для срабатывания клавиши длину хода и дает выраженный тактильный эффект. Точка срабатывания в 1,5 мм сводит к минимуму интервал до регистрации нажатия, при этом клавиши не шумят и практически не вибрируют.

Новые клавиатуры A4Tech Fstyler

Сами клавиши имеют ноутбучный профиль. Их ультратонкая форма способствует быстрому и удобному набору текста с минимальными препятствиями. Значки нанесены с использованием лазерной гравировки, а потому особенно устойчивы к выцветанию и выгоранию.

Новые клавиатуры легко адаптируются под все основные операционные системы, что будет полезно при необходимости часто переключаться между ними. Порадует пользователей, требовательных к удобству и скорости работы с клавиатурами, обилие горячих клавиш. Комбинации клавиш FN + F1-F12 дают быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям, экономя время при активной работе.

Отличительной чертой модели FX60H стали также дополнительные USB-порты. Клавиатура имеет два встроенных USB-порта, что подходит для быстрого подключения или зарядки других устройств. Такую функцию оценят обладатели ультрабуков, для которых дефицит портов всегда являлся насущной проблемой.

На нижней части клавиатур размещаются противоскользящие накладки, которые предотвращают перемещение и вибрацию клавиатуры во время работы. При работе на скользких поверхностях, к примеру, на стеклянном столе или в дороге, это становится критическим фактором для обеспечения комфортного пользовательского опыта.

Клавиатура A4Tech Fstyler FX61

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FX61 обладает всеми достоинствами предыдущих моделей, и вдобавок отличается компактностью – клавиатура предназначена для тех, кому особенно критична легкость в транспортировке и мобильность.

У клавиатуры 78 клавиш против классических 104, и это позволило на четверть сократить ее размер. Клавиатура стала не только легче и меньше, но и прибавила в стиле – она будет отлично выглядеть в любом минималистичном пространстве.

Кроме того, FX61 отличается от представленных выше устройств и наличием съемного кабеля с разъемом USB Type-C. Такая функция избавляет от неудобств, связанных с путающимися проводами, и вдобавок означает, что в случае повреждения кабеля его легко заменить на новый.

Несколько отличен и визуальный дизайн FX61: помимо серого варианта с подсветкой White клавиатура представлена в белом цвете с подсветкой Ice Blue. Значки на клавиатуре нанесены посредством шелкографии и УФ печати – наиболее качественного формата печати с максимальной устойчивостью.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 году в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.