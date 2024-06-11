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Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, обеспечивающую тихий набор текста. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Беспроводная клавиатура Fstyler FBK27C AS

Клавиатура представлена в полноразмерном формате со 114 клавишами, включая 12 горячих клавиш FN. Ультратонкие кейкапы с ноутбучным профилем подходят для быстрого набора текста, а лазерная гравировка гарантирует долговечность нанесенных символов. Благодаря специальной технологии QuietKey печатать на клавиатуре можно и в ночное время суток – уровень шума от нажатия снижен с 35 дБ до 14 дБ.

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Merlion
Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech

Предусмотрено восемь дополнительных горячих клавиш, позволяющих быстро выполнять блокировку компьютера, скрывать приложения, управлять параметрами скриншотов и эмодзи, а также проводить базовые манипуляции с файлами: выбирать все одним нажатием, копировать, вырезать, вставлять. Сочетание клавиш Fn + Tab активирует режим защиты компьютера от спящего режима.

Для модели доступно два режима подключения: Bluetooth 5.0 и соединение 2,4 ГГц, оба с рабочим диапазоном 5-10 м. Клавиатура способна подключить до трех устройств одновременно (два по Bluetooth и одно через 2,4 ГГц) и переключаться между ними по необходимости. Также девайс совместим с операционными системами Windows, Mac, iOS, Android и поддерживает быстрое переключение между ОС.

Для подключения используется Nano USB-ресивер, а дополнительный адаптер USB-C значительно расширяет спектр совместимых устройств. Аккумулятор на 200 мАч заряжается через порт USB-C.

Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS и FBK36C AS

В модели FBK26C AS установлены ультратонкие клавиши с ноутбучным профилем, аналогичные FBK27C AS, а в FBK36C AS – ультратонкие кейкапы круглой формы для тех, кто находит такой формат более удобным для быстрого набора текста. Обе клавиатуры получили компактную раскладку на 93 клавиши, дополненную 12 горячими клавишами FN.

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Цифровизация

В отличие от FBK27C AS, здесь предусмотрено четыре дополнительных горячих клавиши, вместо восьми. Они позволяют скрыть приложение, заблокировать компьютер, открыть параметры скриншотов и символы эмодзи. Имеется как тихий набор клавиш за счет технологии QUietKey, так и режим Anti-Sleep, предотвращающий переход ПК в спящий режим.

Два режима подключения поддерживают использование до трех девайсов одновременно: два по Bluetooth 5.0, один через соединение 2,4 ГГц. Рабочий диапазон моделей составляет 5-10 м. Как и FBK27C AS, модели совместимы с Windows, Mac, iOS, Android и способны переключать раскладку с одной ОС на другую.

Широкая вариативность совместимых девайсов обеспечивается за счет подключения через USB Nano-ресивер и дополнительный Type-C адаптер. Аккумулятор 200 мАч обеспечивает долгую работу, для подзарядки предусмотрен порт USB-C.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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